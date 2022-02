Altes Vereinsheim des TSV Schliersee: Nutzung für Sport oder Abriss

Von: Christian Masengarb

Teilen

Was tun? Seit der TSV Schliersee den Mietvertrag seines ehemaligen Vereinsheims gekündigt hat, müsste dieses eigentlich abgerissen werden. Eigentümer Markus Hofberger sen. will es als Physiotherapie-Praxis weiter nutzen. Weil ihm das Landratsamt das untersagte, hat er nun geklagt. © Thomas Plettenberg

Der Eigentümer des ehemaligen TSV-Vereinsheims in Schliersee ist erneut vor Gericht gescheitert. Die Hütte darf nicht umgenutzt werden. Bleiben Verkauf, Verpachtung oder Abriss.

Schliersee – Auch wenn ein erneuter Gerichtstermin zum ehemaligen Vereinsheim des TSV Schliersee in der Frage über Abriss oder Weiternutzung wieder keine Einigung zwischen Eigentümer und Landratsamt brachte, könnte das Urteil nach einer überraschungsreichen Verhandlung am Verwaltungsgericht in München die eingefahrene Lage entscheidend vorangebracht haben. Gegen Ende erklärte sich Kläger Markus Hofberger sen. zu einem Verkauf oder einer Verpachtung des Häuschens an den TSV bereit.

Mehr aus Schliersee: In Neuhaus droht neuerliches Verkehrs-Chaos

Schliersee: Altes TSV-Sportheim müsste eigentlich abgerissen werden

Wie berichtet, muss das ehemalige Sportlerheim nach aktuellem Stand abgerissen werden. Es wurde als privilegiertes Vorhaben im Außenbereich errichtet, hat den Grund diese Privilegierung aber verloren, seit der TSV im Jahr 2020 den Mietvertrag gekündigt hat. Seitdem steht das Gebäude leer. Den Abriss könnte Hofberger nur vermeiden, wenn er das Gebäude wieder sportlich nutzt, etwa indem er es dem TSV verkauft oder verpachtet.

Beides hatte der TSV zwar angeboten, Familie Hofberger aber kategorisch abgelehnt. Die Gemeinde hatte zur Vermittlung ein Tauschgrundstück ins Gespräch gebracht, was der Familie aber zu steil gewesen war. „Jetzt hat der Eigentümer ein Problem“, fasste Richterin Cornelia Dürig-Friedl zu Beginn der Verhandlung zusammen und fragte mit Blick auf die Hütte: „Was macht er mit dem Ding?“

Hofberger wollte dieses Problem lösen, indem er für sein Gebäude eine Nutzungsänderung durchsetzt. Zweimal hatte er das bereits beantragt: erst für eine Wohnung plus Ferienwohnung, später für eine Physiotherapie-Praxis. Zweimal hatten erst der Bauausschuss Schliersee und dann das Landratsamt den Antrag abgelehnt. Einige der Gründe: Das Gebäude liegt im nicht erschlossenen Außenbereich und ist nur mittels Notwegerecht über das TSV-Gelände erreichbar. Außerdem könne eine Splittersiedlung entstehen. Hofberger klagte nun gegen den Freistaat wegen der beiden abgewiesenen Bescheide.

Ebenfalls interessant: Zweimal cool, zweimal Zwei: Vanessa Hinz gelingt mit Platz 15 versöhnlicher Olympia-Abschluss

Richterin: Vergleich mit Schloss Neuschwanstein „gewagt“

Um die Begründung des Landratsamts auszuhebeln, griff Hofbergers Anwalt in die Trickkiste. Sein erstes Argument: Das von Richterin Dürig-Friedl als leer stehende Baracke eingestufte ehemalige Vereinsheim präge die Landschaft als Teil einer „sportlichen Aktivitätszone“ ähnlich stark wie Schloss Neuschwanstein die Gegend um Füssen. Daher sei es nach dem „Burgenprivileg“ erhaltenswert und dürfe nicht abgerissen werden.

Ein „sehr gewagter Vergleich“, fand Dürig-Friedl. Einerseits sei eine Baracke kein Märchenschloss. Andererseits werde das Gebäude seit Jahren nicht mehr für Sportzwecke genutzt und könne daher nicht Teil einer Sportzone sein. „Sie leben in der Vergangenheit.“ Damit war das Argument erledigt.

Für seinen zweiten Vorstoß griff Hofbergers Anwalt auf die Verhaltensforschung zurück: So wie Menschen, die Gänseküken aufziehen, diese Küken prägen, habe das Vereinsheim die Gegend geprägt. Auch deswegen dürfe es nicht abgerissen werden. Dürig-Friedl erschien die Argumentation wenig relevant. Damit war auch dieser Einwand erledigt.

„Das Ding ist einfach planungsrechtlich unzulässig“

Was übrig bleibe, stellte Oberlandesanwalt Christian Konrad für die Verteidigung fest, seien die öffentlichen Belange. „Das Ding ist einfach planungsrechtlich unzulässig“, betonte er. Düring-Friedl stimmte zu. Da beide Klagen „keine Aussicht auf Erfolg“ hätten, legte sie Hofberger nahe, sie zurückzuziehen. Dieser tat das aber nur bei der Klage gegen die untersagte Nutzung als Wohnung und Ferienwohnung. Für die Klage gegen eine Nutzung als Physiotherapie-Praxis bestand er auf ein Urteil. Dürig-Friedl stellte das Verfahren daraufhin ein.

Hofberger empfahl sie, mit Gemeinde und Sportverein eine Einigung zu suchen: „Es kann ja nicht sein, dass Sie hier lauter Prozesse finanzieren.“ Der Schlierseer gab zu Protokoll, auch für Verkauf und Verpachtung offen zu sein: „Man muss über alles reden.“

Damit endete dieser Prozess ähnlich wie ein Verfahren vor rund einem Jahr, in dem die Familie den TSV auf rund 40 000 Euro Sanierungsgebühren verklagt hatte (wir berichteten). Schon damals hatte der Richter den Hofbergers Verhandlungsbereitschaft nahegelegt.