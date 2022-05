Am Rasundastadion in Neuhaus: Skateplatz-Idee passé, Beachplatz auch

Von: Daniel Krehl

Grüne Wiese, aber kein Skate- oder Beachvolleyballplatz: Das Vorhaben am Rasundastadion in Neuhaus lässt sich nicht verwirklichen. © Thomas Plettenberg

Der Traum ist geplatzt: Am Rasundastadion in Neuhaus wird es keinen Skateplatz geben. Der Verein Skateboarding Miesbach hat den Antrag zurückgezogen. Auch der Beachvolleyballplatz ist passé.

Neuhaus – Fast zwei Jahre haben Florian Maban und Yannick Datzer an ihrem Projekt gewerkelt, Pläne entworfen, Gespräche geführt. Die Hürde Bauausschuss bewältigten sie noch, erhielten einhellige Unterstützung für ihr Vorhaben, einen Skateplatz im Rasundastadion an der Aurachstraße in Neuhaus zu bauen. Jetzt ist das Projekt gescheitert. Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim sah das Projekt äußerst kritisch (wir berichteten).

Der Verein Skateboarding Miesbach hat den Bauantrag zurückgezogen. „Sehr schade“, sagt ein enttäuschter Maban gegenüber unserer Zeitung. Er meint zwar, durch einen Verzicht auf Abgrabungen und damit einer Anhebung des Bauniveaus um 30 Zentimeter sowie einer anderen Entwässerungslösung die Bedenken ausräumen zu können, aber das kostet Zeit und Geld, zum Beispiel für Gutachten. Seine Mittel steckt der Verein nun lieben in das Skatepark-Projekt in Miesbach (wir berichteten).

Parallel zum Skatepark-Projekt wollte die Gemeinde einen Beachsoccer-/Beachvolleyballplatz auf dem Gelände anlegen. Auch dieses Vorhaben ist vom Tisch. Das Landratsamt Miesbach hat es ebenfalls aus Gründen des Gewässerschutzes abgelehnt. Wie berichtet, gewinnt die Gemeinde Schliersee in Neuhaus ihr Trinkwasser, und das dazugehörige Schutzgebiet erstreckt sich eben auch über das komplette Rasundastadion. Der Abstand zwischen Oberfläche und Grundwasser ist gering, und da einzugreifen, widerspricht der Schutzgebietsverordnung. „Die Umgestaltung des ,Rasundaplatzes‘ stellt eine Maßnahme dar, mit der eine gezielte Lenkung zusätzlicher Aktivitäten in das Wasserschutzgebiet hinein erfolgt“, schreibt das Landratsamt in seiner Ablehnung. Eine Nutzungsintensivierung sei geeignet, „zusätzliche Risikopotenziale für die gemeindliche Trinkwasserversorgung zu schaffen“.

Diejenigen, die das Stadion jetzt schon nutzen, können dies also weiter tun, so nicht eine maßgebliche Stelle auf die Idee kommen sollte, dass dies für ein Wasserschutzgebiet zu viel des Trubels ist. Gegen das Skatepark-Vorhaben hatte es erheblichen Widerstand aus der unmittelbaren Nachbarn gegeben.

Bürgermeister will nicht gegen Behörden ankämpfen

Gegen diesen und vor allem gegen den der Behörden wolle er nicht ankämpfen, sagt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage. „Das kann ich dann nicht mehr mit Vollgas unterstützen.“ Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts sei kaum zu überwinden. Untätig wolle die Gemeinde im Rasundastadion aber nicht bleiben, so der Bürgermeister: Der Untergrund wird hergerichtet, und es gibt neue Tore.

Gänzlich gestorben ist das Thema Beachvolleyballplatz aber nicht. Wie Geschäftsleiter Jörn Alkofer erklärt, überlegt die Gemeinde Schliersee, damit in den Kurpark an der Josefstaler Straße auszuweichen. Im Blick hat das Rathaus damit nicht nur Freizeitsportler, sondern auch die Kinder der Grund- und Mittelschule. Mit dem nun begonnenen Bau der Turnhalle auf dem Schulgelände fällt die Laufbahn weg. Damit die Schüler nicht mit dem Bus zum Bespiel zum Sportplatz nach Schliersee gefahren werden müssen, könnte man für den Freiluft-Sport in den Kurpark ausweichen. Der Beachplatz könnte dann auch als Sprunggrube dienen.