Wohnmobil-Plätze an der Taubensteinbahn

Übernachtungsmöglichkeit: Die untere Stellfläche (r.) an der Taubensteinbahn-Talstation ist bereits für Übernachtungsgäste etwa im Rotwandhaus vorgesehen. Hier auf dem oberen Plateau soll ein Wohnmobil-Stellplatz entstehen.

Große Nachfrage bei Ausflüglern

Die Corona-Pandemie hat der Wohnmobilisten-Szene einen weiteren Schub verliehen. Darauf reagieren nun auch die Alpen-Plus-Partner. Sie reichten einen Antrag für einen Wohnmobil-Stellplatz an der Taubensteinbahn ein.

Spitzingsee – Wohnmobil-Touristen, die waren lange Zeit auch in Schliersee eher geduldet als hochwillkommen. Der Ruf, außer Müll nichts am Ort zu lassen – namentlich natürlich Geld –, eilte ihnen voraus. Doch diese Zeiten sind vorbei. Sagt auch Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU), der jetzt mit seinem Bauausschuss den Antrag auf die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes an der Taubenbahn-Talstation auf dem Tisch hatte.

Wohnmobile inzwischen sehr willkommen

„Wer sich die Wagen anschaut, weiß: So jemand muss gut was haben“, sagt Schnitzenbaumer. Selbst das Mieten von Wohnmobilen ist nicht gerade günstig. Und dass sich die Urlauber in ihren rollenden Wohnzimmern einigeln, ist eine längst widerlegte Mär. Bergbahnen, Freizeiteinrichtungen wie Bäder, vor allem aber die Gastronomie, profitieren von Wohnmobilisten. Nicht zu vergessen, so Schnitzenbaumer: „Jeder Übernachtung entlastet die Straßen.“ Bekanntlich hat die Corona-Pandemie dem Thema Wohnmobil einen enormen Aufschwung verschafft.

Der Andrang soll kanalisiert werden

Mancherorts bereiten Wohnmobile allerdings auch Probleme. Die Waitzinger Wiese in Miesbach ist nur noch für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen zugelassen, in Bayrischzell ist der Aufenthalt zeitlich begrenzt, weil Wanderarbeiter teils mit Kind und Kegel den ganzen Sommer über auf dem Seebergparkplatz campierten (wir berichteten). Je mehr der Andrang organisiert und kanalisiert wird, desto besser.

Immer wieder Anfragen bei Alpenbahnen Spitzingsee

Diesen Bedarf hat auch Peter Lorenz von den Alpenbahnen Spitzingsee erkannt. Immer wieder, so berichtet er, hätten Wohnmobil-Inhaber gefragt, ob sie auf einem der Parkplätze rund um die Taubenbahn-Talstation nächtigen können. Quasi auf dem kurzen Dienstweg machten die Alpenbahnen dies in Einzelfällen möglich. Mit dem erhöhten Bedarf wurde aber auch klar: Es braucht ein vernünftiges Angebot.

Bauausschuss gibt sein Okay

Ihre Pläne haben die Alpenbahnen nun dem Bauausschuss vorgelegt. Der sah sich die Sache vor Ort an und gab einstimmig sein Okay. Die Wohnmobil-Stellplätze sollen nördlich der Talstation der Taubensteinbahn – also nicht auf der Spinnradl-Seite – entstehen und dort auf der oberen der beiden Teilflächen. Von rund 15 Plätzen spricht Lorenz. Über die genaue Ausgestaltung werde er noch entscheiden. „Wir warten nun erst mal den Bescheid ab.“

Gemeinde möchte vollwertige Stellplätze

Wie Schnitzenbaumer erklärt, stellt sich die Gemeinde schon etwas Vollwertiges vor. Heißt: Die Camper sollen Stromanschluss haben, Frischwasser und die Möglichkeit, Abwasser zu entsorgen. Werde man einrichten, sagt Lorenz, der sich bereits die Anlage am Oedberg in Ostin angesehen hat. Je nachdem, wie groß der Aufwand ist, möchte Lorenz so bald wie möglich loslegen.

Es wäre dann der zweite Wohnmobilstellplatz am Spitzingsee. Der bestehende liegt nur einige Meter weiter südlich auf der anderen Straßenseite direkt am See, wird aber nicht von den Alpenbahnen betrieben.

Mit dem Wohnmobil nach Schliersee? Zurzeit eine gute Idee. Denn sowohl rein als auch raus geht‘s nur schleppend. Lesen Sie hier.

Je mehr ausgewiesene Wohnmobil-Stellplätze, desto weniger Wildwuchs, so auch das Kalkül von Touristikern und Gemeinden. Denn wer sein Mobil nur parkt – zur Herstellung der Fahrtüchtigkeit ist dies bis zu zehn Stunden vielerorts möglich –, zahlt keinen Kurbeitrag. Wer auf ausgewiesenen Stellflächen übernachtet, schon. Und dort ist auch die ordnungsgemäße Müll- und Fäkalienentsorgung möglich.