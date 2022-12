Anreise mit den Öffentlichen ins Skigebiet: Es drohen übervolle Busse

Teilen

Muss in diesem Winter wohl ohne Verstärkung auskommen: Auf der Linie 9562, die von Schliersee zum Spitzingsee fährt, könnte es zu Engpässen kommen. © Thomas plettenberg

Die Regionalverkehr Oberbayern GmbH kann wegen Personalmangel wohl keine Verstärker für Fahrten zum Spitzingsee bereitstellen. Ein Rückschlag für die Bemühungen, den ÖPNV zu stärken.

Spitzingsee – In Zeiten, zu denen der Öffentliche Personennahverkehr eine stärkere Rolle spielen soll, ist das keine gute Nachricht: Das Busangebot am Spitzingsee bleibt in diesem Winter auf das Notwendige begrenzt: kein Skibus, der im Ort etwa Hotelgäste aufsammelt und zu den Liften bringt, vor allem aber keine Verstärker aus dem Tal. Grund ist Personalmangel bei der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO).

Es droht eine Desaster: Womöglich muss der Bus Fahrgäste zurücklassen

Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Alpenbahnen Spitzingsee, räumt ein: „Das ist schon ein bisschen ein Problem.“ Die Anfahrt mit den Öffentlichen haben die Alpenplus-Partner heuer intensiv beworben, etwa über das BRB-Kombiticket. Nur fährt die Bahn halt nicht bis ins Skigebiet; für die letzte Meile braucht es ein Busangebot. Und da könnte es diesen Winter haken. RVO-Betriebsmanager Peter Bartl bestätigt auf Anfrage: „Die zusätzlichen Verstärkerbusse werden wir wahrscheinlich nicht gewährleisten können.“ Im Detail heißt dies: Kommt ein gut mit Skifahrern bestückter Zug der Bayerischen Regiobahn an, kann es passieren, dass nicht alle in den einen bereitgestellten Bus passen. Heißt: Warten auf den die nächste Fahrt und hoffen, dass die dann nahende BRB nicht ebenso viele Fahrgäste ausspuckt. Oder dass diese sich nicht informiert haben und bis Fischhausen-Neuhaus, also eigentlich näher ans Skigebiet fahren, und dort auf den Bus warten – vergeblich. Denn am Bahnhof selbst halten die RVO-Busse nur noch vereinzelt und dies nicht zu Zeiten, zu denen gemeinhin Skifahrer transportiert werden wollen. Angefahren wird fast nur noch die Haltestelle Neuhaus etwa 250 Meter vom Bahnhof entfernt. Dass diese Wintersportfreunde bereits in Schliersee aussteigen sollen, darauf weist schon die BRB auf ihrer Homepage hin.

Erster Bus am Wochenende verlässt Schliersee erst um 8.30 Uhr

Pünktlich zum Betriebsbeginn der Lifte um 8.30 Uhr schaffen es Bahnfahrer aber nur unter der Woche. Der erste Bus zum Spitzingsee fährt um 8 Uhr, drei Minuten nach Ankunft der BRB, in Schliersee ab und erreicht die Stümpflingbahn um 8.23 Uhr. Am Wochenende schaut’s gemäß RVO-Fahrplan schlechter aus. Erst um 8.30 Uhr werden Skifahrer in Schliersee abgeholt. Die erste halbe Stunde Pistenvergnügen geht somit verloren. Wobei dies gar nicht einmal neu ist, sondern auch in den Vorjahren so war. Keine wirkliche Alternative ist die Anreise mit den Öffentlichen über das Tegernseer Tal. Der erste Bus kommt laut Regelfahrplan um 9.50 Uhr an der Suttenbahn an. Immerhin: Den Pendelbus vom Parkplatz an der Mautstelle in Enterrottach bis zu Moni-Alm gibt es laut Bartl auch heuer. Nur: Bis zum Bus kommen die Leute dann eben im Auto.

Alpenbahnen: „Es ist nicht so, dass wir sparen sparen wollen.“

Asenstorfer bekräftigt derweil: „Es ist nicht so, dass wir am falschen Ende sparen.“ So hätten die Alpenbahnen nach der Absage der RVO private Anbieter gefragt, sich dort allerdings Abfuhren eingehandelt. Bartl versichert derweil, dass er sich um weitere Busfahrer bemüht. Wie schon im September bei der Schülerbeförderung (wir berichteten) fehlen ihm rund zehn Mitarbeiter. Aber auch hier gilt laut Bartl: „Es ist zaach.“