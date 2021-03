Anwohnerin aus Neuhaus klagt: „Es ist unvorstellbar, wie viel Hundescheiße bei uns liegt“

Hundekot am Gartenzaun

von Dieter Dorby

Nicht nur in Irschenberg wächst der Ärger über rücksichtlose Hundebesitzer. Auch aus dem Schlierseer Ortsteil Neuhaus meldete sich eine Anwohnerin via E-Mail in der Redaktion. Sie klagt darüber, dass die Hinterlassenschaften von Hunden ein immer größer werdendes Problem darstellen.