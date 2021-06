Aquarell-Schau wieder geöffnet

In der Schlierseer Vitalwelt

Lange waren die Werke von Ludwig Pschierl in der Vitalwelt Schliersee nicht zu sehen. Jetzt ist dies wieder möglich.

Nach einer coronabedingten Zwangspause konnte nun in der Schlierseer Vitalwelt die Aquarellausstellung von Ludwig Pschierl ihre Pforten wieder öffnen. Pschierl, in seiner Heimat in erster Linie als Musiker bekannt, macht seit einiger Zeit auch mit seinen Kunstwerken von sich reden. Zu sehen sind unter anderem Aktzeichnungen sowie Schlierseer Eisbilder, die auf dem See entstanden sind.

Geöffnet hat die Ausstellung noch bis Sonntag, 13. Juni, täglich von 9 bis 18 Uhr. Am letzten Wochenende ist der Künstler persönlich vor Ort und führt durch die Ausstellung.