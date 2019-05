Auf der Spitzingseestraße: Auto gerät in Vollbrand

Ein Ottobrunner fuhr am Dienstagvormittag auf der Spitzingseestraße bergab. Plötzlich fing sein Auto Feuer und brannte kurze Zeit später komplett.

Spitzingsee – Gegen 10.25 Uhr fuhr ein 52-Jähriger aus Ottobrunn am heutigen Dienstag mit seinem VW Polo die Staatsstraße 2077 von Spitzingsee kommend bergab. Wie die Miesbacher Polizei berichtet, geriet sein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Eigene Löschversuche waren nicht mehr möglich, das Feuer breitete sich einfach zu schnell aus.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Schliersee befand sich das Fahrzeug in Vollbrand, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die zehn Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand ab. Am Fahrzeug und an der Fahrbahn entstand ein Schaden von rund 11.200 Euro. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn immer wieder voll gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

