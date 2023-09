Maremmanos - treue Helfer für echte Aufgaben

Von: Dieter Dorby

Fast wie kleine Eisbären sehen die acht Maremmano-Welpen aus, die die Hündin von Tierärztin Dr. Regina Seemüller zur Welt gebracht hat. Die Rasse gilt als intelligent und kinderlieb, braucht aber richtige Aufgaben. © Thomas Plettenberg

Ganz schön kuschelig sehen sie aus, die acht Maremmano-Welpen, die bei Dr. Regina Seemüller auf ihre neuen Frauchen und Herrchen warten. Die Tierärztin sucht derzeit Abnehmer für den sieben Wochen alten Nachwuchs – und der ist in der Haltung durchaus anspruchsvoll.

Schliersee – Denn was als flauschiger Spielkamerad aussieht, ist ein intelligentes Tier, das nicht mit den gängigen Familienhunderasse zu vergleichen ist. In der italienischen Maremma in der Toskana, wo sie ihre Heimat haben, werden Maremmanos als Schutz- und Hütehunde eingesetzt. Dort bewachen sie Herden, leben mit ihnen und schützen sie vor wilden Hunden und Wölfen.

Für Seemüller, die selbst einige Jahre in dieser Region lebte und mit Maremmanos gearbeitet hat, ist das eine faszinierende Rasse. „Es sind sehr intelligente Hunde, die ihren eigenen Kopf haben und selbst entscheiden“, erklärt sie. „Dieser Hund braucht eine Aufgabe und eine enge Beziehung. Er will verstehen, warum er etwas machen soll.“ Zudem braucht dieser Herdenschutzhund viel Auslauf und Bewegung. Dafür sei er aber auch sehr kinderlieb, „weil er kein Aggressionspotenzial hat“.

Faszinierende Hunderasse

Was die Tierärztin besonders an dieser Rasse schätzt, ist ihre Robustheit. Weil die Maremmanos so speziell sind, wurden sie nicht im großen Maßstab gezüchtet, sondern nur sehr gezielt für den Bedarf als Schutzhund. „Ich wollte einen Hund, der keine Probleme mit der Haut oder dem Knochenbau hat“, erzählt sie. „Damals in Italien hatte ich auch Pferde und Schafe und war sofort fasziniert von den Maremmanos.“

Stellen ohne zu beißen

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass diese Rasse zwar ein hervorragender Schutzhund ist, aber nicht als bissig gilt. „Sie stellen Eindringlinge, bis jemand kommt, oder vertreiben sie“, erklärt Seemüller. „Aber sie beißen nicht.“

Nun gilt es, einen Platz für die acht Welpen zu finden, wo sie gut und artgerecht gehalten werden. Das heißt: viel Auslauf und eine ernsthafte Aufgabe. „Eine Wohnung und zweimal Gassigehen am Tag reicht diesem Hund bei Weitem nicht“, betont Seemüller. Auch werden die Weibchen bis zu 40 Kilogramm, die Männchen bis zu 50 Kilogramm schwer.

Abgegeben werden die jungen Hunde, die mit den entsprechenden Zuchtpapieren ausgestattet sind, ab der zehnten Woche. Wer Interesse oder weitere Fragen hat, kann sich bei Regina Seemüller unter Telefon 0172/8638565 melden.

ddy