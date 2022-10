Aus Gastfamilie in Schliersee verschwunden: Vermisste Französin (13) ist wieder aufgetaucht

Von: Sebastian Grauvogl

Polizeikräfte trafen die Vermisste am Stuttgarter Hauptbahnhof an (Symbolfoto). © Josef Hildenbrand/DPA

Sie wohnte bei einer Gastfamilie in Schliersee, doch über Nacht war sie plötzlich verschwunden. Dann suchte die Polizei nach der 13-jährigen Französin. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht.

Update Mittwoch, 26. Oktober, 17 Uhr:

Aufatmen in Schliersee: Wie die Polizei mitteilt, ist die 13-Jährige wieder aufgetaucht. Allerdings nicht in Schliersee, sondern am Stuttgarter Hauptbahnhof. Polizeikräfte hätten das Mädchen dort entdeckt. Als Grund habe sie angegeben, den Weg zurück in die französische Heimat angetreten zu haben.

Erstmeldung Mittwoch, 26. Oktober, 10.30 Uhr:

Schliersee - Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, verschwand die 13-Jährige in der Nacht von Dienstag, 25. Oktober, auf Mittwoch, 26. Oktober, aus dem Anwesen ihrer Gastfamilie in Schliersee in unbekannte Richtung.

Mädchen (13) in Schliersee verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

Das Mädchen ist französischsprachig, 1,52 Meter groß, hat schulterlange, braune Haare und trägt eine Brille. Welche Kleidung das Mädchen trägt, dazu liegen der Polizei keine Informationen vor. Es habe aber einen schwarzen Rucksack dabei.

Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Miesbach unter 08025/2990 melden. sg

