Schlierseer (20) mit Bierflasche verletzt

Zwischenfall auf dem Schlierseer Straßenfest: Bei einer Auseinandersetzung an einem Verkaufsstand ist ein 20-Jähriger mit einer Bierflasche verletzt worden.

Schliersee - Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag in der Rathausstraße. An einem dortigen Verkaufsstand kam es gegen 0.15 Uhr bei der Pfandrückgabe zu einem Streit zwischen dem 20-jährigen Schlierseer und einem bislang Unbekannten. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte unvermittelt mit der Bierflasche nach dem jungen Mann. Dabei fügte er ihm eine Verletzung am Frontzahn und eine Platzwunde an der Oberlippe zu.

Der Betreiber des Verkaufsstands, ein 47-jähriger Schlierseer, verständigte die Polizei. Doch ehe die Streife eintraf, hatte der Täter die Flucht ergriffen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Polizei Miesbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zum Täter und nimmt diese unter Tel. 08025/299-0 entgegen.

sh