Auszeit mit dem Wollknäuel

Von: Christine Merk

Fröhliche Runde: Im Haus Seegarten in Schliersee fühlen sich Lydia Tebroke (2.v.l.) und die Teilnehmerinnen ihrer Strickurlaube rundum wohl. Mehrere Wochen im Jahr ist die Pension für die Strickerinnen aus ganz Deutschland gebucht. © Thomas Plettenberg

Die Karlsruherin Lydia Tebroke bietet Strickurlaube am Schliersee – und die sind sehr begehrt.

Schliersee – Für ein paar Wochen im Jahr wird das Haus Seegarten in Schliersee zu einem „Haus Strickgarten“. Dann kommen aus ganz Deutschland bis zu zwölf Damen angereist, zusammengetrommelt von Lydia Tebroke (65). Strickurlaub nennt die Karlsruherin diese Auszeit, die so gut ankommt, dass die Termine eineinhalb Jahre im Voraus ausgebucht sind.

Privat ist Lydia Tebroke vor einigen Jahren im Haus Seegarten des Ehepaars Rita und René Baart gelandet, erzählt sie. „Mir hat es hier so gut gefallen, dass ich die Baarts gefragt habe, ob sie sich so etwas vorstellen könnten.“ Mit „so etwas“ meint Tebroke Strickurlaube. Diese Idee keimte schon länger in ihr: Frauen, die begeisterte Strickerinnen sind, einen gemeinsamen Urlaub anzubieten. Die Baarts zogen mit, und so ist das Haus Seegarten mittlerweile für mehrere Wochen im Jahr ausschließlich für die Strickerinnen gebucht.

„Auszeit im Himmelreich“ nennt Tebroke auf der Homepage ihres Ladens diese Urlaube. Sie betreibt in Karlsruhe ein Wollgeschäft: Lydia wollig kreativ inklusive einem Online-Wolls(c)hop(f). Für die Beschreibung „Urlaub“ statt „Kurs“ oder „Seminar“ hat sich Tebroke bewusst entschieden. Es soll wirklich eine gemeinsam verbrachte Zeit sein, in der jeder seiner Leidenschaft Stricken so nachgehen kann, wie er das will. Tebroke hat die Erfahrung gemacht, dass es dabei zwei verschiedenen Typen gibt. Sie unterscheidet in „Prozessstrickerin“ und in „Projektstrickerin“ – ohne jede Wertung. Für die einen sei der Weg das Ziel, die anderen möchten flott ihr Strickprojekt vollendet haben.

In Tebrokes Strickurlauben darf deshalb jeder nach seiner Fasson verfahren. Einmal sei eine Anfängerin dabei gewesen, die in der ganzen Woche ein Paar Socken gestrickt habe, erzählt Tebroke. Das war freilich eine Ausnahme, denn gut die Hälfte der Teilnehmerinnen in allen Urlauben ist schon mindestens das zweite Mal dabei. Ob die Frauen die Zeit am Schliersee „nur“ mit Stricken verbringen oder Ausflüge machen, wird mit jeder Gruppe vor Ort entschieden. Diesmal stand eine Fahrt inklusive Führung in der Schafwollspinnerei Höfer in Litzldorf auf dem Programm, ansonsten legen die Frauen ihr Strickzeug kaum aus der Hand, erzählt Tebroke. Sogar im Biergarten sind sie damit gesehen worden.

Tebroke freut sich, dass ihr Angebot so vielen Strickerinnen Freude macht. Es seien viele Kontakte entstanden, manche vereinbaren vor Ort bereits den nächsten Urlaub. Es sind aber auch immer wieder neue Gesichter dabei. „Das ist gut so, so wird immer wieder durchgemischt“, findet die Karlsruherin. Nur eine, die seit dem ersten Urlaub am Schliersee immer mit dabei ist, greift nie zu Nadeln und Wolle: Tebrokes Dackelhündin Bieni. Sie genießt die Zeit am Schliersee trotzdem. Hat sie hier doch einen großen Garten und bekommt viele Streicheleinheiten.

