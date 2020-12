B307/Schliersee: 21-Jährige Bayrischzellerin bei Kollision leicht verletzt

Eine Bayrischzellerin (21) ist bei einem Verkehrsunfall in Schliersee leicht verletzt worden. Sie kollidierte beim Einbiegen auf die B307 mit einem entgegenkommenden Auto.

Schliersee - Eine 21-jährige Bayrischzellerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Schliersee leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 13 Uhr mit ihrem VW auf der Urtlbachstraße in Schliersee in Richtung Süden. Als sie nach links in die Miesbacher Straße (B 307) einbog, übersah sie eine 51-Jährige Schlierseerin mit ihrem Seat, die auf der Bundesstraße in Richtung Hausham befuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Bayrischzellerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.