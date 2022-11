Bachmeier fotografisches „Mahnmal für Menschlichkeit“

Glückwunsch den Fotografen: Ilse Aigner und BJV-Vorsitzender Michael Busch (r.) gratulieren Florian Bachmeier. © Stefan Obermeier Muenchen Büro Aigner

Ein Schlierseer hat erneut bei „Pressefoto des Jahres“ triumphiert: Florian Bachmeier gewann die Kategorie Europa.

Sieben Tage lang war ein Bus mit ukrainischen Flüchtlingen von Cherson nach Saporischschja unterwegs. Der Schlierseer Fotograf Florian Bachmeier war vor Ort, als die verängstigten Insassen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ankamen. Sein Foto mit dem Titel „Ukraine – auf der Flucht“ hat ihm nun den Sieg in der Kategorie Europa beim Wettbewerb „Pressefoto Bayern“ beschert.

Die Jury des Bayerischen Journalisten-Verbandes (BJV) um seinen Vorsitzenden Michael Busch hatte dabei die Wahl unter mehr als 930 Bildern von Fotografen aus allen Regionen Bayerns. Die zugehörige Ausstellung ist ab sofort und bis zum 6. Januar im Kreuzgang des Münchner Maximilianeums zu sehen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner ehrte hier den aus ihrem Stimmkreis stammenden Bachmeier für sein Werk. „Der Blick in das Gesicht der geflüchteten Frau zeigt so unmittelbar und schonungslos die Härte des Krieges und ist gleichzeitig Mahnmal für Menschlichkeit“, kommentiert Aigner die Aufnahme des Fotografen, der für verschiedene Medien tätig ist und im März, April und Mai in die Ukraine gereist war, um dort das Leben seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu dokumentieren. Aigner nutzte den Termin auch, um allen Pressefotografen ihre Wertschätzung für deren Leistungen bei Wind und Wetter sowie unter Zeit- und wirtschaftlichem Druck auszudrücken: „Vielen Dank für Ihre wertvollen Momentaufnahmen unserer Zeit.“