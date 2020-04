Bahnhof Neuhaus: Polizei sucht Grafitti-Sprayer

Unbekannte haben die Rückseite eines an den Bahnhof Neuhaus angrenzenden Geschäftsgebäudes mit Grafitti besprüht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Neuhaus - Unbekannte haben die Rückseite eines an den Bahnhof Neuhaus angrenzenden Geschäftsgebäudes mit Grafitti besprüht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schmierereien mit roter Farbe in der Wendelsteinstraße am Mittwoch, 15. April, angezeigt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Miesbach bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08025/2990 zu melden.

