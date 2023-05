„Balance ist von Vorteil“: Kursleiterin erklärt, wie SUP-Yoga am Schliersee funktioniert

Von: Sebastian Grauvogl

Im Lotussitz auf dem SUP-Board: Svenja Reidelbach bietet einen SUP-Yoga-Kurs am Schliersee an. © Privat

Auf dem SUP-Board braucht‘s ein gutes Gleichgewicht, beim Yoga ebenso. Svenja Reidelbach aus Miesbach kombiniert nun beide Sportarten in einem Kurs am Schliersee. Warum, erklärt sie hier.

Schliersee – Schon an Land braucht es beim Yoga einiges an Balance. Gerade Anfänger können bereits bei Übungen gehörig ins Wackeln geraten. Bei einem neuen Kurs am Campingplatz in Schliersee schaukelt sogar der Boden selbst. Denn die Asanas werden hier nicht auf der Matte, sondern auf einem Stand Up Paddeling (SUP)-Board ausgeführt. Und das nicht am Ufer, sondern auf dem Wasser. Was den Reiz dieser sportlichen Variation ausmacht, warum sie besonders effektiv ist und wieso auch Anfänger mitmachen können, erklärt Yogalehrerin und Reisebloggerin Svenja Reidelbach (34) aus Miesbach im Interview.

Frau Reidelbach, Yoga-Übungen auf dem SUP-Board klingen zumindest für in beiden Sportarten Unerfahrene nach einer ziemlich nassen Angelegenheit. Wie oft fällt man pro Stunde ins Wasser?

Svenja Reidelbach: In der Regel gar nicht. Tatsächlich lassen sich gerade Anfänger oft von dieser Vorstellung vom Mitmachen abschrecken. Da sich aber die meisten Übungen auch im Sitzen oder Knien durchführen lassen, ist es viel leichter, als es aussieht. Wir werden in der ersten Stunde sicher nicht auf einem Bein stehen, obwohl ich immer auch Varianten für Fortgeschrittene anbieten werde. Grundsätzlich ist aber ein guter Gleichgewichtssinn sicher kein Nachteil – und Schwimmen sollte man im Notfall natürlich auch können.

Wie stellen Sie denn sicher, dass die Teilnehmer nicht auf ihren Boards davontreiben?

Svenja Reidelbach: Wir werden alle Boards mit einem langen Ankerseil festmachen, sodass wir kreisförmig im Stil einer Blüte zusammenbleiben. Sollten wir gemeinsam abtreiben, paddeln wir wieder zurück.

Wenn denn die Kraft noch dafür reicht...

Svenja Reidelbach: (lacht) Das auf jeden Fall. Es ist jetzt auch nicht so, dass Yoga auf dem Wasser so viel schweißtreibender ist als an Land. Eher wird die Tiefenmuskulatur stärker beansprucht, weil man ja ständig das leichte Schwanken des Wassers ausgleichen muss. Weil das auch Konzentration erfordert, hilft es einem, sich mental zu fokussieren. Gerade für Anfänger, die sich an Land noch schwer tun, ihre Gedanken zu kontrollieren, ein Vorteil.

Was außer Balance und Konzentration sollte man sonst noch zum Kurs mitbringen?

Svenja Reidelbach: Bequeme Kleidung, die auch ein bisschen nass werden darf. Neopren ist wegen der eingeschränkten Beweglichkeit eher ungeeignet. Ein eigenes Board muss nicht sein, weil man die am Campingplatz auch ausleihen kann. Ansonsten einfach Spaß an Yoga auf dem Schliersee.

Infos und Anmeldung

unter https://www.work-travel-balance.de/yoga/sup-yoga-schliersee/. Kursstart ist an diesem Sonntag, 28. Mai, um 11 Uhr.

sg