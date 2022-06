Neuhaus: Spatenstich gibt Startschuss für Rewe-Neubau

Von: Christian Masengarb

Gaben den Startschuss: (v.l.) Martin Pletschacher (Sparkasse Wolfratshausen), Statiker Karl-Heinz Koch, Architekt Jakob Lorenz, Bernd Mohr (Expansionsleiter REWE), die Bauherren Anna Elisabeth Aue und Dieter Aue, die Bebauungsplan-Architekten Heinz Blees und Gerhard Krogoll, Thomas Maier (Holzner Hochbau), Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer und Annika Dietmannsberger vom Bauamt Schliersee. © Stefan Schweihofer

Nachdem das Landratsamt den Bebauungsplan des Neubaus „Unser Schliers“ in Neuhaus genehmigt hat, haben Vertreter von Bauherrn und Gemeinde nun den Baubeginn eingeleitet.

Neuhaus – Nachdem das Landratsamt in der vergangenen Woche den Bebauungsplan des Neubaus „Unser Schliers“ an der Ecke Josefstaler-/Dürnbachstraße in Neuhaus genehmigt hat, haben Vertreter des Bauherrn und der Gemeinde Schliersee nun mit einem Spatenstich den Baubeginn des Projekts eingeleitet. Zum Termin kamen unter anderem Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) sowie die Bauherren Anna Elisabeth Aue und Dieter Aue von ImmoGrund Tegernsee.

Wie berichtet, hatte der 20-Millionen-Euro-Neubau in Gemeinde und Gemeinderat Debatten ausgelöst, weil für die geplanten 20 Wohnungen mit Tiefgarage, Außenstellplätzen und 800-Quadratmeter-Rewe-Markt im Erdgeschoss Bäume gefällt worden waren. Gemeinderätin Sibylle Strack-Zimmermann (Grüne) hatte gesagt, sie „hasse“ den „Kahlschlag“, ein Bürger hatte mit Klage gedroht. Weil aber die untere Naturschutzbehörde dem Plan zugestimmt hatte, hatten ihn außer Strack-Zimmermann alle Gemeinderäte befürwortet.

Nach zwei Jahren Planungszeit kann der Neubau nun beginnen und soll gut anderthalb Jahre dauern. Bauträger Dieter Aue kündigte die Eröffnung des Supermarkts zuletzt für Weihnachten 2023. Der letzte Vollsortiment-Markt in Neuhaus, ein Tengelmann, schloss bekanntlich im Jahr 2011.

Der neue Rewe dürfte lange im Ort bleiben: Der Mietvertrag läuft laut einer Pressemeldung von ImmoGrund Tegernsee 30 Jahre. Die Erdarbeiten übernimmt die Firma Johann Buchner aus Rottach-Egern, die Rohbauarbeiten die Firma Hans Holzner aus Rosenheim.