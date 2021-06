Bauarbeiten zwischen Hausham und Schliersee: Bahn weist Kritik zurück

Zentrale Fragen bleiben offen

Mit Verspätung nimmt die Deutsche Bahn Stellung zu den Bauarbeiten zwischen Hausham und Schliersee. Und weist Kritik von sich.

Hausham/Schliersee – Was wurde nicht alles geredet und geschimpft über die Bahn. Zuletzt wurde gar der Ton seitens der Bauleiter und Bürgermeister spürbar rauer. Hauptkritikpunkt: Das Unternehmen reagiere nicht auf Anfragen und blockiere somit Lösungsvorschläge, um den Verkehrsfluss an den Baustellen an den Bahnübergängen Schliersee-Westenhofen und Hausham zu verbessern. Auch unsere Zeitung hat den Konzern wiederholt kontaktiert, erschöpfende Antworten blieben jedoch aus. Nun aber hat sich die Bahn doch geäußert – und eine Verantwortung für die Staus auf den Straßen zurückgewiesen.

Eine Sprecherin stellt klar: „Die Fakten zeigen deutlich, dass die Bahnbaustelle nichts mit den straßenseitigen Einschränkungen zu tun hat.“ Tatsache sei, dass keine Straßensperrung, -einengung oder gar Umleitung im Bereich Schliersee aufgrund von Anforderungen der Bahn und ihrer Baustelle eingerichtet sei. „Die derzeit vorhandenen Einschränkungen sind ausschließlich dem laufenden Straßenbau geschuldet“, betont die Sprecherin.



Auch zu den viel kritisierten Schottertransporten von Hausham nach Fischhausen äußert sich die Sprecherin – und stellt einige Zahlen richtig. Statt der zuerst genannten 10 000 Tonnen Altschotter seien tatsächlich nur 2500 Tonnen transportiert worden. Dafür seien auch nur 115 Lkw-Fahrten und keine 450 Fuhren nötig gewesen. Die Aktion selbst sei vom 11. bis 13. Juni, also binnen drei Tagen durchgeführt und auch abgeschlossen worden. Sie sei notwendig geworden, weil die alte Kiestragschicht nicht mehr den aktuellen Stabilitätsanforderungen entsprochen habe. Sie habe aber zu „keinen zusätzlichen Beeinträchtigungen im besagten Zeitraum geführt“. Weitere Transporte über die Straße seien nicht geplant. Die Anlieferung des neuen Schotters erfolge von Norden direkt an die Baustelle in Hausham. Das alte Material in Fischhausen werde erst nach Abschluss der Straßenbaumaßnahmen mit Lkw-Sattelzügen entsorgt.



Zudem habe die zuständige Baufirma sehr wohl Alternativen zur Lagerung des Altschotters am Bahnhof Fischhausen geprüft. So etwa die Nutzung der Mülldeponie am Brenten in Hausham. Der Deponieinhaber habe dies aber abgelehnt. Der Transportweg über das Leitzachtal musste laut der Bahnsprecherin verworfen werden, da diese Strecke einen erheblichen Umweg dargestellt und somit zu höheren Umweltbelastungen geführt hätte. „Zudem sind die Straßen dort für solche Verkehre teilweise nicht geeignet.“



Die Arbeiten der Bahn würden planmäßig am morgigen Dienstag abgeschlossen, teilt die Sprecherin mit. Sie seien notwendig gewesen, um die Kabelanlagen für die neue Stellwerkstechnik entlang der Gleise zu verlegen. Auch Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Telekom), die die Schienen kreuzen, seien erneuert worden. Durch die neue Technik werde beispielsweise das Stellwerk in Schliersee per Fernsteuerung von einem Fahrdienstleiter in Weilheim aus bedient und brauche keine ständige personelle Besatzung mehr.



Die von Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind wiederholt formulierte Bitte, den alten Bahnübergang in Hausham während der Verlegung mit menschlichen Posten zu sichern, beantwortet die Bahn positiv. Dies sei aber ohnehin bis zur (vom Straßenbau abhängigen) Inbetriebnahme der neuen Anlage zum 17. Juli hin geplant gewesen. Ob sich dadurch – wie erhofft – die Schließzeit der Schranken reduzieren lässt, bleibt in der Stellungnahme allerdings offen. Ebenso eine Reaktion auf den Appell der Baufirmen und von Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer, den für die nur einspurige Verkehrsführung verantwortlichen Kameramast am Bahnübergang Westenhofen zu entfernen. „Hierzu“, teilt die Sprecherin mit, „habe ich noch keine Infos.“