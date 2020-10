Bautrockner in Neuhaus heißgelaufen

Feuerwehreinsatz

von Dieter Dorby schließen

Was am heutigen Dienstag gegen 12.45 Uhr als mutmaßlicher Kellerbrand in Neuhaus bei der Integrierten Leitstelle in Rosenheim gemeldet worden war, stellte sich vor Ort als heiß gelaufener Bautrockner heraus. Und die Feuerwehr kam noch rechtzeitig.