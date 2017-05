Wegen eines Gemeinderats: Schlierseer sagen Straßenfest ab

Der Bund der Selbständigen hat das Schlierseer Straßenfest abgesagt – und macht dafür einen Gemeinderat verantwortlich - Michael Dürr. Wegen ihm soll es keine Feier mehr geben...

Schliersee – Die dritte Auflage hätte wieder ein Tag der guten Laune für Gäste und Einheimische in Schliersee werden sollen. Am 17. Juni wollten der Bund der Selbständigen (BdS) und die Gemeinde – erstmals als Mitveranstalter im Boot – wieder das Schlierseer Straßenfest feiern. Die ersten beiden Auflagen hatten Massen an Besuchern angelockt und viel Lob eingeheimst.

Heuer wird es nichts mit dem Fest auf der gesperrten Bundesstraße. Denn der BdS hat das Fest gestern abgesagt. Der Vorsitzende Walter de Alwis sagt: „Unsere Entscheidung hat ein Einzelmitglied des Gemeinderates zu verantworten.“ Den Namen nennt der BdS in seiner Pressemitteilung zwar nicht. Gemeint ist damit aber eindeutig Michael Dürr. Der hatte in seinem Internet-Blog zwei Beiträge veröffentlicht, die sich mit der Firma Alpen-Immo.net befassten. Es ging um die Bauarbeiten am Firmensitz direkt an der Bundesstraße und eben um das Straßenfest, für das in einem Schaufenster geworben wurde.

Das Immobilienunternehmen erkannte darin Verleumdungen und leitete entsprechende rechtliche Schritte ein. Aktuell sind die Beiträge nicht mehr auf der Homepage zu finden.

Alpen-Immo.net beließ es aber nicht bei Schritten gegen Dürr. Vielmehr sagte Geschäftsführerin Eva Skofitsch ihre Beteiligung am Straßenfest ab – aus Ärger über Dürr. Eine Haltung die jetzt in letzter Konsequenz zur Absage des Straßenfests führt. Der BdS schreibt: „Wir haben seitens des Ortsverbandes das gesamte Wohl unseres Gemeinwesens im Auge. Das trifft auch für unsere eigenen Mitglieder zu. Wir möchten hier aus Solidarität und Unterstützung dem betroffenen BdS-Mitglied den Rücken freihalten.“ Das Straßenfest drohe durch Dürrs Blog in ein schlechtes Licht gerückt zu werden. Wörtlich schreibt der BdS von „negativen Verknüpfungen“. Die Entscheidung sei dem Vorstand nicht leicht gefallen, und das Straßenfest als solches wolle man auch nicht fallen lassen, heißt es. Vielleicht also nächstes Jahr.

Laut Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) hatten auch andere Anbieter mit dem Gedanken gespielt, dem Beispiel von Alpen-Immo.net zu folgen. Je später eine Absage erfolg wäre, desto größer der Schaden. Der ist jetzt schon groß genug. Letztlich standen die Planungen, die Genehmigungen standen laut Gäste-Info unmittelbar bevor.

Die Pressemitteilung im Wortlaut:

„Völlig überraschend hat der Bund der Selbständigen (BDS) Ortsverband Schliersee heute sein Traditionsfest “Schlierseer Straßenfest” am 17. Juni 2017 abgesagt. Nicht etwa finanzielle Gründe oder Desinteresse waren der Anlass, nein das Gegenteil ist der Fall und ausschlaggebend. Erstmalig wurde das Fest in Kooperation mit der Marktgemeinde Schliersee koordiniert. Der BDS-Vorstand um Walter de Alwis, Antje Lauer und Albert Zellinger begründen ihre einstimmige Entscheidung so:

„Das Straßenfest steht auf drei wichtigen und stabilen Säulen, diese sind die Schlierseer Vereine, Unternehmen und Geschäfte aus Schliersee und Umgebung sowie die Marktgemeinde Schliersee.”

Heuer hat diese Kombination wunderbar funktioniert. Was führte nun zur heutigen Absage? Ein Einzelmitglied aus dem Gemeinderat hat öffentlich in Verbindung mit dem Schlierseer Straßenfest negative Verknüpfungen hergestellt, die es nicht gegeben hat. “Wir stehen zu allen drei Teilnehmergemeinschaften und haben seitens des Ortsverbandes das gesamte Wohl unseres Gemeinwesens im Auge. Dies trifft auch für unsere eigenen Mitglieder zu. Wir möchten hier aus Solidarität und Unterstützung dem betroffenen BDS-Mitglied den Rücken freihalten.

Weiter heißt es, dass unter dieser Voraussetzung, das beliebte Straßenfest enormen Schaden nimmt.”Es steht unter keinem guten Stern, wenn wir jetzt das Schlierseer Straßenfest durchführen, obwohl alles in die Wege geleitet ist”, ergänzt Walter de Alwis als 1. Vorsitzender, ”Unsere Entscheidung hat ein Einzelmitglied des Gemeinderates zu verantworten”, bilanziert der BDS-Vorstand, ”Wir werden trotz der diesjährigen Absage die Traditionsveranstaltung “Schlierseer Straßenfest” in Zukunft wieder ausrichten. Im Sinne der Schlierseer Bürger, Gäste und dem gesamten Gemeinwesen. Das starke Schlierseer 3-Säulen-Fundament hat sich bewährt und entspricht dem Charakter bzw. dem Charme Schliersees“, betonte der BDS-Vorstand abschließend.“

Daniel Krehl