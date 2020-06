Beschädigte Gasleitung zügig repariert

Bei Baggerarbeiten wurde heute Vormittag kurz vor 11 Uhr in Neuhaus (Gemeinde Schliersee) eine Gasleitung beschädigt. Vier Feuerwehren waren im Einsatz. Für die Nachbarschaft bestand keine Gefahr.

Update:

Vier exklusive Landhausvillen werden derzeit an der Waldschmidtstraße in Neuhaus gebaut – ein Projekt, das gestern für einige Aufregung gesorgt hat. Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, wollte der Baggerführer einer Bayrischzeller Firma eine Spundwand für den Kanalanschluss einziehen. Dabei drückte er einen größeren Stein in die Gasleitung und beschädigte sie so.

Gegen 10.45 Uhr wurden die Polizei sowie die Feuerwehren aus Neuhaus, Schliersee, Hausham und Miesbach alarmiert. Umgehend wurden der Bereich der ohnehin wegen der Bauarbeiten gesperrten Straße gesichert und die Leitung stillgelegt. Die umliegenden Häuser wurde für etwa zwei Stunden vom Netz genommen, damit der Betreiber Energienetze Bayern das Leck reparieren konnte.

Laut Polizei bestand für die Umgebung keine Gefahr. Die Arbeiten waren gegen 13 Uhr abgeschlossen. Der Schaden an der Leitung liegt bei 1000 Euro.

Das Leck befindet sich an der Waldschmidtstraße im Schlierseer Ortsteil Neuhaus. Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Miesbach, Hausham, Schliersee und Neuhaus. Der Einsatz läuft derzeit. Bei Baggerarbeiten wurde offenbar eine Leitung beschädigt. Auch die Kreisfeuerwehr ist im Einsatz. Weiterer Bericht folgt.

ddy