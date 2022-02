Bei den Josefthaler Wasserfällen: Anwohnerstraße gegen das Parkchaos

Parken verboten, und weiter geht’s auch nicht: Vom Sackgassenschild haben sich Autofahrer bislang nicht davon abhalten lassen, so nah es geht zum Wasserfall zu fahren. Nun soll der letzte Teil der Josefstaler Straße als Anwohnerstraße ausgewiesen werden. © Thomas Plettenberg

Der Schlierseer Bauausschuss hat beschlossen, das letztes Stück der Josefsthaler Straße als Anwohnerstraße auszuweisen. Das soll das Parkchaos eindämmen.

Neuhaus – Wenn auf Instagram wieder ein Bild von den Josefsthaler Wasserfällen geteilt wird, wissen die Neuhauer, was die Stunde geschlagen hat. Dann kommen die Ausflügler scharenweise, um ein Selfie an dem malerischen Ort am Fuße der Brecherspitz zu schießen. Und weil jeder – ob Spaziergänger, Wanderer, Mountainbiker oder Schlittenfahrer – zum Ort seiner körperlichen Ertüchtigung nicht beschwerlich zu Fuß gehen, sondern mit dem Auto fahren will, erntet die Josefsthaler regelmäßig ein ausgewachsenes Verkehrschaos.

30 Anwohner fordern: Beendet das Parkchaos

Damit soll nun nach Möglichkeit Schluss ein. Auf die Bitte von mehr als 30 Anwohnern hin, hat der Bauausschluss beschlossen, den südlichsten Teil der Josefstaler Straße ab der Einmündung der Aurachstraße als Anwohnerstraße auszuweisen.

Parkplätze sind im Josefthal Mangelware. Eigentlich gibt es gar keine, was die Ausflügler nicht daran hindert, bis zum Ende der Josefstaler Straße zu fahren, wo sie vergeblich nach einem Stellplatz suchen, dann wenden wollen, was eigentlich auch nicht möglich ist. Im Ergebnis entsteht ein Park- und Verkehrschaos, das unter anderem Wolfgang Mundel (CSU) in der Sitzung „fast nicht mehr tragbar“ bezeichnete.

Situation für Einsatzkräfte und Schneepflugfahrer „ein Albtraum“

Sein Fraktionskollege Jürgen Höltschl, selbst Schneepflugfahrer, bezeichnete die Situation gerade im Winter als „Albtraum“, und im Sommer sei kaum Platz, fall im Notfall Feuerwehr oder Rettungsdienst durch müssten. Klar: Der Parkdruck auf den nördlicheren Teil der Josefsthaler Straße würde wohl zunehmen, aber, so Höltschl mit Blick auf die genannten Einsatzkräfte, „dort haben wir weniger Probleme“.

Gerhard Waas (Grüne) sagte: „Wir werden immer zu wenige Parkplätze haben.“ Aufgabe der Gemeinde sei es, bei der Mangelverwaltung darauf zu achten, „dass das Ortsleben noch funktioniert“.

Lassen sich die Ausflügler wirklich fernhalten?

Zügig soll der letzte Abschnitt nun als Anwohnerstraße ausgewiesen werden. Inwieweit es funktionieren wird, die Autos vom Josefsthal fernzuhalten, muss sich zeigen.