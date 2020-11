Bei Rot über Ampel: Schlierseerin verursacht Unfall in Fürstenfeldbruck

Eine 51-jährige Schlierseerin hat am Sonntag in Fürstenfeldbruck einen Autounfall mit 11.500 Euro Sachschaden ausgelöst, als sie eine rote Ampel überfuhr.

Fürstenfeldbruck/Schliersee - Eine 51-jährige Schlierseerin hat am Sonntag in Fürstenfeldbruck einen Autounfall mit 11.500 Euro Sachschaden ausgelöst. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 11.20 Uhr mit ihrem Citreon auf der B2 stadtauswärts, als sie die Ampel an der Kreuzung zur Marthabräustraße zum Anhalten aufforderte. Die Frau fuhr dennoch über die Kreuzung.

Gleichzeitig fuhr ein 47-Jähriger aus Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) in seinem Toyota auf der Marthabräustraße über die Kreuzung. Er hatte Grün.

Auf der Kreuzung stießen beide Autos zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.