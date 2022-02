Bekannte Berghütte im Spitzingseegebiet hat neuen Eigentümer

Eine Perle: Das Taubensteinhaus gehört nun der Alpenvereins-Sektion München. Die Verhandlungen mit einem neuen Pächter sind am Laufen. Mit ihm möchte die Sektion ein Nutzungskonzept entwickeln und heuer im Frühsommer das Haus – nach einem Jahr der Schließung – wiedereröffnen. © Martin Becker

Die DAV-Sektion München hat das Taubensteinhaus gekauft. Die Arbeit an einem neuen Nutzungskonzept und die Verhandlungen mit einem neuen Pächter laufen.

Spitzingsee – Die Sektion München im Deutschen Alpenverein erweitert ihr Häuser-Portfolio im Spitzingsee-Gebiet. Sie hat das Taubensteinhaus von der Sektion Bergbund München übernommen, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Mit Albert-Link-Hütte, Schönfeldhütte und dem Haus Spitzingsee unterhält die Sektion somit vier Häuser in der Region, zählt man Haus und Hütte Hammer in Fischbachau hinzu, sogar sechs. Die Verhandlungen mit einem neuen Pächter laufen. Im Frühsommer soll das Haus, das vergangenes Jahr geschlossen war, wieder öffnen.

Sektion will Haus „mittelfristig weiterentwickeln“

Die Verhandlungen hatten sich länger hingezogen als gewünscht. Wie Markus Block, Pressereferent der Sektion München und Oberland erklärt, waren Nutzungs- und Wegerechte zu klären, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit. Wichtig, weil der neue Eigentümer natürlich Pläne hat. „Wir möchten das Haus mittelfristig weiterentwickeln“, sagt Block. Näheres zum Nutzungskonzept wolle er erst bekannt geben, wenn der Pachtvertrag unter Dach und Fach ist.

Herausforderung fürs Konzept: Im Sommer fährt die Bergbahn, im Winter steht sie still

Das Taubensteinhaus stellt die Herausforderung eines sehr unterschiedlichen Sommer- und Winterbetriebs. Fährt die Taubensteinbahn, eignet sich die Hütte auch für Familien mit kleineren Kindern. Von der Bergstation aus ist es nur ein Katzensprung. Ganz anders im Winter, wenn die Bahn steht. Den doch recht langen Aufstieg meistern nur sportlichere Bergfreunde. Dies, so erklärt Block, müsse ins Konzept einfließen, das obendrein auch zum Pächter passen muss.

Mit neun Betten in Mehrbettzimmern und 39 im Matratzenlager ist die Taubensteinhütte ein Haus vom alten Schlag. Inwiefern die Sektion München am Raumprogramm etwas ändert, lässt Block noch offen. Gerade in Corona-Zeiten werden Matratzenlager ob der Nähe vieler Menschen kritisch gesehen. Klar ist aber: Das Taubensteinhaus ist eine „Perle“, wie Block sagt.

DAV-Sektion Bergbund hat das Haus verkauft - und nennt den Grund

Warum die Sektion Bergbund München diese Perle verkauft, erklärt der Vorsitzende Peter Schied auf Anfrage so: „Es wird für eine kleinere Sektion immer schwieriger, solche Häuser zu bewirtschaften.“ Neben Geld für den Erhalt brauche es auch persönlichen Einsatz. Das bedeutet bei einer Hütte, die auf 1567 Metern liegt, auch Zeitaufwand. Und die Bereitschaft, diesen Aufwand ehrenamtlich zu leisten, lässt selbst bei Alpinisten nach.

Für Alpenvereinsverhältnisse bedeutet „kleinere Sektion“ übrigens 2000 Mitglieder. In einer ganz anderen Liga spielt da die Sektion München und Oberland, die zwar aus zwei eigenen Sektionen besteht, die aber seit über 20 Jahren kooperieren.. 180 000 Mitglieder zählt dieser Zusammenschluss. Während München neben dem Spitzingsee auch einige Häuser an der Zugspitze hat, liegt der Schwerpunkt der Oberland-Sektion in Österreich, erklärt Block. Zusammen haben sie 16 bewirtschaftete und 23 Selbstversorgerhütten.

Auch heuer Wege-Sanierung im Spitzingseegebiet

Neben der Wieder-Inbetriebnahme der Taubensteinhütte, deren Zeitpunkt auch vom Wetter abhängt, möchte der Alpenverein auch heuer das Thema Pflege der Wanderwege angehen. Vergangenes Jahr war die Sanierung des sehr stark frequentierten Wegs zur Rotwand dran – das Rotwandhaus ist übrigens eine Hütte der Sektion Turner-Alpen-Kränzchen München – , heuer könnten Wege zur Aiplspitz oder zum Jagerkamp dran sein. Pressereferent Block: „Das diskutieren wir gerade.“