Bergwachteinsatz in Schliersee: Münchner Paar versteigt sich in der Dunkelheit

Nächtlicher Sucheinsatz für die Bergwacht Schliersee: Ein Münchner Paar hatte sich in den Dürnbachwänden oberhalb von Neuhaus verstiegen. Heli und Drohne halfen, sie zu finden.

Neuhaus – Bereits im Juli dieses Jahres waren die Nordwest-Ausläufer der Brecherspitz, die sogenannten Dürnbachwände, Schauplatz einer groß angelegten Such- und Rettungsaktion. Während der Einsatz im Hochsommer bei Tageslicht abgeschlossen werden konnte, musste die Bergwacht Schliersee am Sonntagabend (8. November 2020) einen Nachteinsatz durchführen und koordinieren.

Um 17.05 Uhr hatte ein Münchner Paar (beide Mitte 30) einen Notruf abgesetzt. Auf dem Weg vom Brecherspitzgipfel über die Brecherspitz-Kapelle am Westgrat wollte es nicht über die Ankelalm und die Fahrstraße nach Neuhaus absteigen, sondern wählte einen Jägersteig über die Schliersee-/Ankelspitz. Bei einbrechender Dämmerung verstiegen sich die Münchner und kamen schließlich im weglosen und schrofendurchsetzten Absturzgelände weder vor noch zurück.

„Die Orientierung auf diesen nicht ausgewiesenen Wegen ist auch für Ortskundige nicht einfach“, weiß Lorenz Haberle, der stellvertretende Bereitschaftsleiter der Bergwacht Schliersee. Der in der Karte des Deutschen Alpenvereins als Dürnbachwald bezeichnete Bereich nötigt auch den Bergrettern stets Respekt ab: In den extrem steilen und brüchigen Gräben und Rinnen müssen sich die Rettungskräfte äußerst vorsichtig bewegen. 2010 konnte die Bergwacht Schliersee in eben diesem Gebiet einen 79-Jährigen nach einem Absturz nur noch tot bergen.

Nach einer Handy-Ortung grenzten die Retter das Suchgebiet grob ein. Der Einsatzleiter der Bergwacht beorderte unverzüglich mehrere Suchtrupps – bestehend aus Schlierseer und Münchner Bergwachtlern – zur Ankelalm. Zur Unterstützung wurden die Technikgruppe der Bergwacht Hausham mit ihrem Spezialfahrzeug und ein nachtflugtauglicher Hubschrauber der Deutschen Flugrettungswacht (Christopf München) angefordert.

Gegen 18.15 Uhr konnten die Rettungsteams Rufkontakt mit den Verirrten aufnehmen. Mithilfe der Wärmebildkamera an ihrer Drohne bestimmten die Technik-Spezialisten aus Hausham schließlich den exakten Standort. Die Schlierseer Bergretter seilten sich vom Grat in die steinschlaggefährdete Rinne ab, bargen die beiden unverletzten Wanderer und begleiteten sie auf einem schmalen Jägersteig zur Ankelalm. Nach knapp vier Stunden war der Einsatz erfolgreich abgeschlossen.

„Für unsere Rettungskräfte war die Ausleuchtung durch den nachtflugtauglichen Hubschrauber von unschätzbarem Wert“, sagt Haberle. Und noch einen Hinweis, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, hat der erfahrene Bergwachtler parat: „In dieser Jahreszeit wird es schon um 17 Uhr dunkel. Dies sollte man bei der Tourenwahl bedenken und stets eine leistungsfähige Stirnlampe dabei haben.“

mm