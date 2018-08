Bettler überfällt Landwirt auf dessen eigenem Hof in Schliersee - Polizei hat Beschreibung

Der Vorfall ereignete sich um 12 Uhr mittags an einem Hof im Gemeindebereich Schliersee: Ein Bettler, der zuvor schon in der Gegend gesehen worden war, griff zu drastischen Methoden.

Schliersee - Die Polizei Miesbach berichtet: Am Dienstag gegen 12 Uhr suchte ein bislang unbekannter Täter einen 92-jährigen Landwirt auf dessen Anwesen im Gemeindebereich Schliersee auf. Der Unbekannte zeigte seinem Opfer einen Zettel vor und griff im nächsten Moment in dessen Hemdtasche um das darin befindliche Bargeld an sich zu nehmen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter soll sich bereits am Sonntag den 26.08.2018 um die Mittagszeit mit einem 5-6 Jahre alten Mädchen auf dem Anwesen des Landwirts befunden haben. Hier wurde allerdings nichts entwendet.

Überfall in Schliersee: Täter war schon mal mit Mädchen unterwegs

Täterbeschreibung: Der Unbekannte kann als 25 - 30 Jahre alter Mann, vermutlich osteuropäischer Herkunft beschrieben werden. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine lange, hellblaue Hose. Näheres ist zu der Person nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Miesbach sucht nun nach Zeugen, welche den möglichen Täter am 26.08.2018 bzw. 28.08.2018 im Bereich Miesbach, Hausham oder Schliersee beobachten konnten oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können.

