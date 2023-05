Bierwende beim Schlierseer Pfingstfest

Es ist (fast) angerichtet: Das Zelt auf der Seefestwiese steht. Bis Freitag soll alles fertig fürs Pfingstfest sein. © tp

Erst der Standort- jetzt der Markenwechsel: Beim Schlierseer Pfingstfest fließt heuer Heimisches aus dem Zapfhahn. Start ist am Freitag.

Schliersee – Dem äußeren Anschein nach ist alles unverändert beim Pfingstfest der Schlierseer Eishakler, doch der Eindruck täuscht. „Wir haben einen neuen Zeltbetreiber“, sagt Stefan Hornfeck vom Organisations-Team. Statt der Firma Kirner aus Rosenheim stellt nun der Zeltverleih Pelzl aus Kraiburg die Hülle für die Gaudi auf der Seefestwiese. Nach 24 Jahren war das Verhältnis zu Kirner etwas abgenutzt, Details über den Bruch erspart sich Hornfeck aber: „Da möchte ich im Nachhinein kein Fassl aufmachen.“ Apropos Fässer: Aus diesen fließt heuer kein Rosenheimer Flötzinger mehr, sondern Bier aus heimischer Produktion: Tegernseer Spezial und Hopf Weißbier aus Miesbach. Eine kleine Kröte müssen die Liebhaber der regionalen Biersorten aber schlucken. Der Veranstalter musste den Preis auf 11,20 Euro hinaufschrauben. Ebenso viel kostet das halbe Hendl.

Na Prost: Die Mass und das Hendl je 11,20 Euro

„Alles teurer geworden. Strom, Gas, Wasser“, sagt Hornfeck. Ihm und seinem Team sei aber nichts anderes übrig geblieben. Immerhin liege man noch unter dem Niveau des Gmunder Volksfests. Auf der Speisekarte stehen zudem Rollbraten und Schweinswürstl sowie Brotzeiten wie Radi und Brezn, obendrein gibt es einen Käse- und einen Mandelstand. Mit dem Umzug auf die Seefestwiese sind die Organisatoren hoch zufrieden. Hornfeck sagt: „Ein optimaler Standort.“

Wie berichtet, hatten die Eishakler vom Waldfestplatz her umziehen müssen, weil dort nach dem Bau eines Wohnhauses zwar das 1000-Mann-Zelt noch Platz hatte – nicht aber der Anliefer-Verkehr. Mitten im Ort ist das Fest nun deutlich prominenter platziert.

Auch Laufkundschaft besuche nun das Festzelt, und die Nähe zum Bahnhof sei ideal, die zum See sowieso, findet Hornfeck, der mit einer guten Auslastung des Zelts rechnet. 50 Prozent können vorab gebucht werden (reservierungen@tsv-schliersee-eishockey.de), der Freitag und der Samstag sind bereits ausgebucht.

Bewährtes Musikprogramm auf der Bühne: Stürzlhamer und Bagg Ma‘s

Wirklich unverändert ist derweil das Programm. Nach dem Anzapfen am Freitag, 26. Mai (18.30 Uhr), spielt die Schlierseer Blasmusik auf. Den Samstag (Zeltbetrieb ab 16 Uhr) bestreiten die Stürzlhamer, beim musikalischen Frühschoppen am Sonntag (ab 12 Uhr) steht die Gamsjaga-Musi auf der Bühne. „Boarisch-rockig“ wird’s am Sonntagabend mit Bagg Ma’s, und zum Festausklang am Pfingstmontag (12 bis 19 Uhr) spielt die Huabaoim Musi.