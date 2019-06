Biohotel in Schliersee: Gemeinderat will Planer zur Umsetzung verpflichten

Planungsgrundlage: So stellt sich das Projektbüro das Gesundhaus an der Stolzenbergstraße in Fischhausen vor. Als nächstes gilt es für ihn, das Grundstück zu sichern.

Investitionsvolumen übersteigt 20 Millionen Euro

Mehr als 20 Millionen Euro will ein Interessent in ein Biohotel in Fischhausen stecken. Der Gemeinderat Schliersee verlangt aber vorher eine Durchführungsgarantie.