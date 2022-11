Bittere Schlappe für Schliersee: Unliebsamer Anbau darf bleiben

Es geht erkennbar bergab: Die Lage am Hang erlaubt es dem Kläger laut Gestaltungssatzung, einen außermittigen First zu bauen. Das hat das Verwaltungsgericht nun bestätigt. © dak

In der Schlierseer Gestaltungssatzung gibt es eine ärgerliche Unklarheit, die nun dazu geführt hat, dass ein so von der Gemeinde nicht befürworteter Carport mit Dach stehen bleiben darf. Auch das Landratamt hat daran Anteil.

Schliersee – Für eine Gemeinde ist es ärgerlich, wenn die eigene Gestaltungssatzung vor Gericht nicht standhält. Denn meist bleiben unliebsame Bauwerke dann stehen. So wie jetzt in Schliersee.

Gesamtensemble entspricht rein gar nicht dem Willen der Gemeindepolitik

Bei Bauangelegenheiten kann man gerne mal vom Hundertsten ins Tausendstel kommen – und bei diesen Feinheiten zu gänzlich anderen Auffassungen gelangen. So wie zuletzt bei einem Termin vor dem Verwaltungsgericht in Schliersee. Für die Gemeinde war die Sache beim Blick auf das Gesamtensemble relativ eindeutig. Die Bebauung reicht von der einen bis zur anderen Grundstücksgrenze. Ein nachträglich gebauter Carport wurde zugemauert und per verlängertem Dach ins Hauptgebäude integriert. Auch entstand hierdurch eine zweite Zufahrt zum Grundstück an der Breitenbachstraße. Alles Dinge, die Rathaus und Bauausschuss so eigentlich nicht wollen. Nur muss dies auch in entsprechenden Regelwerken niedergeschrieben sein und im Zweifelsfall auch vor Gericht Bestand haben.

Außerhalb von Bebauungsplangebieten sind Carports und Garagen erst einmal nur untergeordnete Nebenanlagen, für die man nicht immer einen Bauantrag stellen muss. Auch gibt es keinen Anspruch auf eine offene Bauweise, die Hinterliegern etwa eine freie Sicht durch das Nachbargrundstück gewährt. Im verhandelten Fall störte sich aber auch das Landratsamt an der Dachgestaltung und verfügte einen Rückbau, gegen den der Eigentümer klagte.

Bauherr hatte die Regeln für sich selbst recht großzügig ausgelegt

Bei der Inaugenscheinnahme wanderte die Kammer den Straßenzug entlang. Der Anwalt des Klägers zeigte dem Gericht nicht gerade wenige Beispiele, bei denen Anbauten in Hauptgebäude integriert wurden. So forsch wie auf dem streitgegenständlichen Grundstück war dem Eindruck nach aber keiner vorgegangen. Zum Verdruss von Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) – die Gemeinde war zu der Verhandlung beigeladen – hatte der Bauherr schon bei der Garage auf der anderen Grundstücksseite die Regeln für sich selbst recht großzügig ausgelegt, unter anderem einen Baustopp ignoriert.

Mittiger First Pflicht? Nicht bei Hanggrundstücken

Darauf kam es dem Gericht aber gar nicht an, und auch die Bezugsfälle in der Nachbarschaft wurden bei der mündlichen Verhandlungs nicht weiter thematisiert. Vielmehr stieg der Vorsitzende Richter Korbinian Heinzeller tiefer in die Gestaltungssatzung der Gemeinde ein. In Paragraf 5, Absatz 9 ist festgelegt: „Die Dächer sind als Satteldächer mit mittigem First (...) auszubilden.“ Durch den integrierten Anbau ist der First des betreffenden Gebäudes aber außermittig. Nun heißt es in der Gestaltungssatzung weiter: „Bei Hanggrundstücken kann vom mittigen First abgewichen werden.“ Diese Ausnahme wollte die Gemeinde Schnitzenbaumer zufolge für Gebäude zulassen, deren First parallel zum Hang steht. Ab einer gewissen Neigung ist logisch, dass die hangseitige Dachhälfte kürzer ist als die andere. Nur ist diese Einschränkung in der Satzung nicht definiert, worauf Heinzeller den Rathauschef auch explizit hinwies. Auch der Anwalt sah es so, dass der zweite Satz es Eigentümern von Hanggrundstücken überlässt, wie sie ein Satteldach gestalten.

Richter: „Sie haben Glück gehabt“

Auch im Bescheid des Landratsamts sei „die Abweichungsmöglichkeit übersehen worden, was zur Rechtswidrigkeit dieses Bescheids führt“, so Heinzeller. Die Vertreterin des Landratsamts nahm die Verfügung daraufhin zurück. „Das müssen sie jetzt aushalten“, sagte der Richter zu Schnitzenbaumer. Und an den erfolgreichen Kläger gewandt: „Sie haben Glück gehabt.“

Womöglich wäre der Weg über die Bayerische Bauordnung erfolgversprechender gewesen, führte Heinzeller aus. Das Landratsamt hätte einen Antrag auf eine isolierte Abweichung verlangen können, dem der Bauausschuss seine Zustimmung erteilen kann – oder auch nicht. Wobei der Anwalt klarstellte, dass auch dann das Gericht angerufen worden wäre. Denn die „Öffnungsklausel“ für Hanggrundstücke lege die Dachgestaltung in die Hände des Bauherrn.

Gemeinde will schon länger Gestaltungssatzung nachbessern

Die Schlierseer Kommunalpolitik hat nun einen weiteren Punkt, an dem sie ihre Gestaltungssatzung nachbessern muss. Das ist längst vorgesehen und in der Mache. Corona hat das bis heute verzögert.