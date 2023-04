Turbulent-humorige Todessehnsucht

Schwarzhumorige Komödie: Im Schlierseer Bauerntheater feierte nun der „Boandlkramerblues“ Premiere – die drei Jahre Warten darauf haben sich gelohnt. © Christian Scholle

Drei Jahre haben die Fans des Schlierseer Bauerntheaters warten müssen, um die Premiere von Roland Beiers „Boandlkramerblues“ zu sehen. Das Warten hat sich gelohnt.

Schliersee – Eine glanzvolle Auferstehung feierte am Ostersonntag auch das Schlierseer Bauerntheater. Endlich konnte das Ensemble mit seiner 2020 auf Corona-Eis gelegten Premiere des „Boandlkramerblues“ eine neue Spielsaison starten. Der makaber-turbulente Dreiakter entfesselte die Darsteller ebenso wie das Publikum, das mit viel Gelächter und begeistertem Beifall für viel Spielfreude und eine brillante Aufführung dankte.

Der Boandlkramer in anderer Mission, aber der bewährte Kerschgeist hilft nur bedingt

Natürlich kennt jeder hierzulande Franz von Kobells Erzählung „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“, in der der Titelheld dem Kerschgeist-trunkenen Tod beim Grasobern noch Lebensjahre abluchst. In Roland Beiers saukomischer Fortsetzung hingegen versucht Isidor Birnbacher nach dem Tod seines letzten Kartenfreundes und schließlich seiner Frau trickreich das Gegenteil – nämlich schnellstens vom Boandlkramer geholt zu werden. Doch selbst der zuvor so bewährte, reichlich fließende Kerschgeist befördert eher wilde Verwicklungen. Erst ein Ausflug mit dem Sensenmann in einen recht freudlosen Himmel bringt dem Blues-Geplagten seinen Frieden mit dem Diesseits.

Einfallsreiche, flotte Regie, starke Schauspieler

Mit Szenenapplaus dankten die Premierengäste immer wieder besonders den beiden Hauptprotagonisten. Hans Schrädler glänzt mit einfallsreicher, flotter Regie sowie überzeugendem Spiel und Gesang als todessehnsüchtiger Birnbacher. Theaterchef Florian Reinthaler präsentiert lustvoll und drastisch einen überaus menschlichen Boandlkramer, der die Seelen in spezielle Flaschen abfüllt und sich mit der Himmelspforte übers Antennentelefon abstimmt. Begleitet werden sie von einem hinreißenden Bühnenteam, das bis zur kleinsten Nebenrolle engagiert und einsatzstark bei den hochkomischen Scherzen mitspielt, über Scheintote, versehentlich und planmäßig Abgelebte, Isidors Beleidigungen für heiratswillige Witwen oder auch würdigstes Himmelspersonal. Himmlisch zeigen Conny Floßmann Birnbachers fürsorgliche Frau Margarete und Gitti Knott die lebensfrohe Witwe Rosi Dreher sowie Peter Franz den sehr hochwürdigen Pfarrer. In Doppelrollen zu sehen sind wunderschön Gitti Engelhard als Frau Huber und als Putzengel, Mirl Weiher-Forsthuber als Gundl und Putzengel, Julius Schliersmair als Friedhofsbesucher und Harfenengel, Rupert Gerold als Friedhofswärter und Harfenengel sowie Theresa Schrädler und Lena Pötzinger als Ministranten und Kinderengel. Den gar nicht so paradiesischen Himmel bevölkern außerdem Korbinian Scharmann als säuselnder Harfenengel, Schorsch Kaltner als kerniger Petrus, Toni Stögmeier als verdrossener Lazarus und Alois Gartenleitner als feuriger Erzengel Gabriel.

Eine Bank: Georg Attlfellners Bühnenbild

Die Pausen und die schwarzhumorigen Couplets von Monika Eckl nebst Gesang der Darsteller begleiten beschwingt die Schlierachtaler Musikanten um Heiner Oberhorner. Starke Eindrücke hinterlässt auch Georg Attlfellner durch seine detailreichen Bühnenbilder mit Wohnstube, Friedhof und Himmel sowie die zahlreichen witzigen Requisiten, angefangen bei Sarg und Grabsteinen über die putzigen Mini-Harfen der Engel und den Seelen-Sammelautomaten bis hin zur Rückenkraxe des Boandlkramers und den von Pfarrer Hans Sinseder ausgeliehenen sakralen Objekten. Auch die Techniker Dieter Gawer und Simon Pertl machen sich mit stimmungsvollen und präzisen Licht- und Toneffekten verdient um das gelungene Gesamtwerk.

So vermittelt der ganze Theaterabend im Schlierseer Bauerntheater perfekt die aufmunternde letzte Mahnung des Boandlkramers ans hingerissene Publikum: „Denkt dran: Lebt euer Leben – ihr habt nur eines.“