Brecherspitz: Bergwacht Schliersee rettet Wandererin vom Ostgrat - „Schroffes Gelände“

Von: Jonas Napiletzki

Einsatzkräfte der Bergwacht Schliersee seilten sich am Ostgrat der Brecherspitz rund 75 Meter ab, um eine abgerutschte Frau zu retten. © Bergwacht Schliersee

Die Bergwacht Schliersee hat am Ostgrat der Brecherspitz eine Frau gerettet, die 75 Meter im schroffen Gelände abgerutscht war. Die Frau blieb unverletzt.

Schliersee – Eine Wandererin aus München ist am frühen Mittwochnachmittag an der Brecherspitz rund 75 Meter in die Tiefe gerutscht. Aus ihrer Lage konnte sie sich nicht selbst befreien: Um 14.47 Uhr alarmierte sie die Bergrettung. Von dem knapp dreistündigen Einsatz berichtet Lenz Haberle, Sprecher der Bergwacht Schliersee. Seinen Angaben nach war die 33-Jährige allein auf dem Ostgrat, traute sich auf halber Strecke nicht weiter und drehte um. „Sie ist wieder runter, hat aber nach kurzer Zeit den Weg verpasst und ist in steiles, abschüssiges und schroffes Gelände abgerutscht“, schildert Haberle. Schnee liege am Ostgrat aufgrund der sonnigen Lage nur selten und auch jetzt nicht mehr, erklärt Haberle.

Beginnende Unterkühlung und Erschöpfung

Bei ihren Versuchen, wieder auf den Weg zu gelangen, rutschte die erfahrene Wandererin jedoch noch weiter ab – bis sie den Notruf wählte. Zur Unglücksstelle eilten daraufhin sechs Retter der Bergwacht Schliersee, darunter ein Bergwacht-Notarzt, und zwei Einsatzkräfte der Skiwacht Spitzingsee. Nach dem Abseilen stellte der Arzt keine Verletzungen fest; er diagnostizierte aber eine beginnende Unterkühlung und einen Erschöpfungszustand.

Ostgrat: Dritter Unfall im laufenden Jahr

Der Unfall ist bereits der dritte an der Brecherspitz im laufenden Jahr. Im Januar waren die Ehrenamtlichen bereits zwei Mal zu schwierigen Einsätzen ausgerückt. Gegen die Häufung insbesondere am Ostgrat der Brecherspitz könne man aber wenig ausrichten, erklärt Haberle. Auch der Wandererin sei kein Vorwurf zu machen, betont er. nap

