Großeinsatz überm Schliersee: Münchner liegt tagelang tot unterhalb der Brecherspitz

Von: Klaus-Maria Mehr, Bettina Stuhlweißenburg

Ein Wanderer verunglückte schon am Mittwoch unterhalb der Brecherspitz und stürzte 70 Meter in die Tiefe. Erst am Samstag fiel sein Fehlen auf.

Schliersee – Am Samstag, 22. Juli 2023, meldete die Lebensgefährtin ihren 57-jährigen Mann aus München als vermisst. Das letzte Lebenszeichen des Münchners war ein WhatsApp-Foto von einer Bergtour auf die Brecherspitz über dem Schliersee (Landkreis Miesbach). Das war bereits am Mittwoch, 19. Juli. Vermisst gemeldet wurde er erst am Samstagabend. Laut Polizei war da seine Lebensgefährtin nach mehrtägiger Abwesenheit in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt – und beunruhigt, da sie ihren Partner nicht wie erwartet daheim vorfand.

Die Brecherspitz (links eine Aufnahme vom Gipfel in Richtung Schliersee, Mitte der Blick vom See auf den Berg) liegt südlich des Schliersees. Ein Polizeihubschrauber half bei der Bergung des Toten (rechts). © Imago

Große Suchaktion läuft an: Sonntag wird Vermisster tot entdeckt

Polizei und Bergwacht setzten eine groß angelegte Suchaktion in Gang. Beamte der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, 35 Einsatzkräfte der Bergwacht Schliersee mit Drohne sowie ein Polizeihubschrauber waren laut Polizei im Einsatz. Am Sonntagvormittag des 23. Juli 2023 wurde der Vermisste gegen 10.35 Uhr im Bereich des Ostgrats der Brecherspitz entdeckt. Der Mann wurde tot geborgen, wobei ein Polizeihubschrauber bei der schwierigen Bergung half.

Toter auf der Brecherspitze: Polizei nimmt Ermittlungen auf – und hat Vermutung

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von einem Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe übernommen. Ersten Einschätzungen der Polizei zufolge stürzte der 57-Jährige vermutlich beim Abstieg vom Gipfel über den Ostgrat etwa 70 Höhenmeter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Bei Bergungseinsatz: Weitere Wanderer müssen gerettet werden

Während der Suchmaßnahmen fielen den Einsatzkräften zwei Wanderer auf, die sich unterhalb des Gipfels in einer hilflosen Lage befanden, da sie vom Weg abgekommen waren. Der Polizeihubschrauber konnte Bergwacht-Einsatzkräfte zu den Wanderern bringen, die ihnen halfen, den richtigen Weg zurückzufinden. Die Brecherspitze ist leicht zu erreichen, aber alpin anspruchsvoll. Bergwacht-Einsätze dort sind deshalb kein Einzelfall.

Weitere Einsätze für Bergwacht Schiersee

Der Einsatz war nicht der einzige an der Brecherspitz am Wochenende: Bereits am Samstag hatte die Bergwacht ausrücken müssen, weil sich eine Wanderin aus Wilhemshaven kurz unterhalb des Gipfels eine Sprunggelenkverletzung zugezogen hatte. Der Hubschrauber Heli 3 aus Österreich transportierte die Frau ins Tal. „Die Brecherspitz ist unser Sorgenberg“, sagt Haberle. Seit Jahresbeginn war die Bergwacht dort bereits zum fünften Mal im Einsatz. „Sie ist allerdings auch ein stark frequentierter Berg“, erklärt Haberle die Unfallhäufung.



Einen ebenfalls aufwendigen Rettungseinsatz hatte die Bergwacht am Freitag zu stemmen. Ein Bayerischzeller war mit seinem Mountainbike zwischen Roßkopf-Gipfel und Grünsee-Almen gestürzt und hatte sich den Oberarm gebrochen. Mithilfe einer Seilwinde und eines Rettungshubschraubers aus Murnau konnte der Mann geborgen werden.



Nur eine halbe Stunde später wurde die Schlierseer Bergwacht erneut alarmiert: Ein zehnjähriges Kind aus Gauting war am Schliersberg gestürzt und hatte sich so sehr am Knie verletzt, dass es nicht mehr laufen konnte. Die Einsatzkräfte brachten das Kind ins Tal.

Ebenfalls am Schliersberg hatte sich am vergangenen Montag eine 45 Jahre alte Frau aus Norddeutschland beim Abstieg das Sprunggelenk gebrochen.

Unfall mit Mountaincart

Am Wochenende 15./16. Juli war die Bergwacht Schliersee am Stümpfling im Einsatz, wo ein 49-Jähriger aus Vaterstetten im Bereich der Mountaincart-Strecke mit dem Mountainbike gestürzt war und sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Zudem musste die Bergwacht Richtung Grünsee ausrücken. Hier war eine 54 Jahre alte Wanderin auf der Forststraße vom Grünsee zum Spitzing ausgerutscht und hatte sich das Sprunggelenk verletzt. Wenige Tage zuvor hatte die Bergwacht einem Münchner (34) am Taubenstein zu Hilfe kommen müssen. Der Mann konnte aufgrund einer Muskelverletzung nicht mehr selbstständig absteigen.

