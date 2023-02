Meister-Mörtel aus dem Mittelalter

Zeugnis mittelalterlicher Baukunst: Die Burg Hohenwaldeck wurde Ende des 13. Jahrhunderts mit einem besonders haltbaren Mörtel gebaut. Die Meister-Mischung soll auch bei der Sanierung zum Einsatz kommen. Dann wird auch der Aussichtspunkt (l.) wieder sicher begehbar sein. © mzv-archiv

Die Burgruine Hohenwaldeck über dem Schliersee übt eine besondere Faszination aus. Bis Besucher wieder zwischen den historischen Mauern umherstreifen können, wird es aber noch dauern.

Schliersee – Schon vor etwa 30 Jahren war Gunter Köster fasziniert von der Burgruine Hohenwaldeck. Damals war er noch Schüler in Miesbach und stapfte im Rahmen seines Wahlfachs Archäologie hinauf zu den alten Gemäuern. Nun hat er Hohenwaldeck wieder untersucht, diesmal aber als Bauingenieur und geschäftsführender Gesellschafter des Büros Bergmann aus Pfaffenhofen, das spezialisiert ist unter anderem auf historische Bauten. Ein Projekt wie die Burgruine am Schliersee ist aber auch den Experten noch nicht untergekommen. „Eine absolute Besonderheit“, sagt Köster. Denn: Die Burgruine ist quasi im Originalzustand. „Andere hochmittelalterliche Burgen wurden zigfach umgebaut“, sagt der Ingenieur. Die am Schliersee nicht. Freilich: Sie ist verfallen, gemessen an der Tatsache, dass allenfalls minimale Arbeiten zum Erhalt des Gemäuers unternommen wurden, steht noch sehr viel da. Und das liegt an einem besonders widerstandsfähigen Mörtel, den die Baumeister damals verwendeten.

Lage auf 1000 Metern eine Machtdemonstration?

Damals heißt: gegen Ende des 13. Jahrhunderts, als die Herren von Waldeck die Burg am Schliersee bauten. Die Lage auf 1000 Metern Höhe, über 200 Meter über dem Seeniveau, muss die Versorgung schwierig gemacht haben. Womöglich war die Anlage im Winter nicht bewohnt. Sie könnte schlicht als Machtsymbol oder auch als Fluchtburg gedient haben. Die Waldecker standen im Konflikt mit dem Bistum Freising und erreichten 1454 die sogenannte Reichsunmittelbarkeit, waren also ihr eigener Herr. Das Geschlecht erlosch mit dem Tod von Wolfgang von Waldeck im Jahr 1483. Wahrscheinlich wurde die Burg da schon lange nicht mehr genutzt, ein Felssturz Ende des 15. Jahrhunderts machte sie endgültig unbewohnbar.

Mittelalterlicher Mörtel „kann es mit modernen aufnehmen“

Was heute von der Anlage noch steht, wird von einer speziellen Mörtelmischung zusammengehalten, die es „locker mit modernen aufnehmen kann“, sagt Köster. Das Material haben die Bauingenieure analysiert. Es stammt wohl aus dem direkten Umfeld, dolomitischer Kalkstein, der gebrannt und mit Kalksplitt als sogenanntem Zuschlag und Wasser zu Mörtel gemischt wird und die Steine zusammenhält. Dass diese Mischung über Jahrhunderte gehalten hat, lag vielleicht an Glück, vermutlich aber auch an Erfahrung des Baumeisters. Das Büro Bergmann hat seine Erkenntnisse dazu genutzt, den mittelalterlichen Meister-Mörtel zu rekonstruieren. „Er funktioniert gut“, sagt Köster. Zum Einsatz kommen wird er bei der Restaurierung der Burgruine, wobei nur der jetzige Zustand erhalten wird. Köster: „Es wird nichts nachgebaut.“ Allenfalls Schäden werden ausgebessert.

Gunter Köster © Büro Bergmann

Trotz Wundermischung: Burgruine seit 2020 für Ausflügler gesperrt

Denn diese hatte auch die Wundermischung nicht verhindern können. Bekanntlich ist die Burgruine seit 2020 aus Sicherheitsgründen gesperrt. Dass sie noch heuer wieder freigegeben wird, erscheint unwahrscheinlich. Zuständig für das Eigentum des Freistaats Bayern sind die Staatsforsten in Schliersee. Deren Leiter Jörg Mayer sagt: „Möglicherweise können im Sommerhalbjahr die ersten Arbeiten stattfinden.“ Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Maßnahmen müssen mit dem Denkmal- sowie dem Naturschutz abgesprochen werden. Bezahlt wollen sie auch werden. Zumindest was das betrifft, gab es diese Woche gute Nachrichten aus dem Landtag. 200 000 Euro sollen heuer im Staatshaushalt für das Projekt eingestellt werden (wir berichteten). Klar ist: Es werden wieder Hubschrauberflüge nötig werden, und dabei darf der brütende Wanderfalke nicht gestört werden, was eine zeitliche Einschränkung bedeutet. Die Abstimmungen laufen.

Staatsforsten wollen „Erlebbarkeit verbessern“

Bei der Untersuchung der Ruine hat das Büro Bergmann auch Arbeitsfugen und Gerüstlöcher entdeckt. Das deutet Köster zufolge darauf hin, dass die Anlagen „nicht in einem Guss, sondern in mehreren Bauphasen errichtet wurden“. Über weitere Erkenntnisse der umfangreichen Datensammlung soll später einmal an Ort und Stelle informiert werden. Mayer spricht von „Verbesserung der Erlebbarkeit“. Wobei auch er unterstreicht: „Der Charakter der Ruine bleibt erhalten.“ Möglich macht’s der Meister-Mörtel.