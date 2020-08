Busverbindung Valepp-Spitzingsee-Monialm: Linie 9560 kommt zurück

Ab 1. September fährt wieder ein Bus zwischen Valepp, Spitzingsee und Monialm: Kommunen und RVO haben mit einem kleineren Fahrzeug und einem angepassten Fahrplan eine Lösung für die seit Mai ausgesetzte Linie gefunden.

Spitzingsee – Für die Wiederbelebung der Buslinie 9560 von der Valepp zu Spitzingsee und Monialm nehmen die beteiligten Orte, Landratsamt und RVO drei Nachteile inkauf: Weil sie über die Firma Brandstätter einen neuen, kleineren Bus haben anschaffen lassen – zusätzliche Kosten, aber weniger Fahrgäste – kann die RVO die Linie auf Dauer nicht kostendeckend betreiben. Kommunen und Landratsamt werden in den kommenden Jahren Geld zuschießen müssen. Weil in den kleineren Bus außerdem nur 22 Fahrgäste (14 Sitz-, acht Stehplätze) passen statt wie bisher 49, könnte der Platz manchmal nicht für alle Interessenten reichen. Schließlich pendelt der Bus zwischen Monialm und Spitzingsee von nun an nur noch zweimal am Tag.

Der Fahrplan

Die RVO ist dennoch froh über die gefundene Lösung. Die neue Linie wird von 1. September bis 18. Oktober fahren, soll nächstes Jahr aber weitergeführt werden. In Abständen von 60 bis 90 Minuten pendelt sie fünfmal täglich zwischen Johannesbrücke Valepp und Spitzingsee Kirche, zweimal zusätzlich zwischen Monialm, Spitzingsee und Valepp. Der erste Bus fährt 9.30 Uhr am Spitzingsee los, der letzte kommt dort um 18.15 Uhr an.

Wie berichtet, war die ursprünglich geplante Wiederaufnahme der Linie mit dem Sommerfahrplan am 1. Mai wegen einer Änderung der Straßenverkehrsordnung verschoben worden. Fahrzeuge, auch Busse, müssen nun außerhalb von Ortschaften mit zwei Metern Abstand an Radlern vorbeifahren. Zu viel für die Linie, deren Busse mit 2,40 Metern fast so breit wie die gesamte Straße mit drei Metern waren. Weil laut RVO im Sommer rund 200 Radler täglich auf der Strecke unterwegs sind, hätten die Busse wohl die meiste Zeit hinter einem von ihnen herfahren müssen. Statt ständig den Fahrplan zu sprengen, stellte die RVO die Linie lieber ein.

Der neue Bus ist mit 1,90 Metern zwar immer noch zu breit zum Überholen auf der Straße. An Buchten darf er aber an Radlern vorbeiziehen. Das beschleunigt den Ablauf. Zur Sicherheit hat die RVO im Fahrplan einen Puffer eingebaut. Ein Beispiel: Statt wie bisher um 10.09 Uhr fährt der Bus an der Johannesbrücke Valepp nur bereits um 10 Uhr. Am Spitzingsee soll er um 10.20 Uhr sein – trotz sechs Minuten mehr Fahrzeit drei Minuten früher als sonst und mit acht Minuten Luft zum Anschluss nach Neuhaus.

Nächstes Jahr

Der Plan zur Wiederbelebung der Linie entstand laut RVO in Zusammenarbeit mit den Gemeinde Rottach-Egern und Schliersee. Wie berichtet, hatten sich deren Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) und Christian Köck (CSU) sowie beide Gemeinderäte nach der Aussetzung der Strecke enttäuscht geäußert und Gespräche mit der RVO angekündigt. Diese scheinen nun gefruchtet zu haben. Da beide Rathauschefs derzeit den Urlaub genießen, konnte sich noch keiner von beiden äußern.

Wie die Linie im kommenden Jahr und darüber hinaus betrieben wird, ist noch offen. Laut RVO ist der Betrieb bis Mitte Oktober als Testphase gedacht. Danach wollen Busunternehmer, Gemeinden und Landratsamt die Ergebnisse auswerten und bei Bedarf anpassen. Weitergeführt werden solle die Linie auf jedem Fall. Gespräche zur Finanzierung laufen bereits.