Passanten entsetzt: Schlittschuhläufer geht mit Hund bei Tauwetter aufs dünne Eis - Warnungen ignoriert

Die Passanten am Ufer trauten ihren Augen nicht: Trotz Tauwetter ist ein Schlittschuhläufer aufs teilweise offene Eis des Schliersees gegangen. Der gab sich uneinsichtig.

Schliersee - Wie wahnwitzig die Aktion war, zeigen die beiden Bretter rechts unten im Bild. Diese nutzte der unbekannte Schlittschuhläufer am Donnerstagnachmittag, um über den bereits teilweise aufgetauten Uferbereich mit seinem Hund auf den Schliersee zu kommen.

Trotz Tauwetter am Schliersee: Schlittschuhläufer geht aufs Eis - Passanten entsetzt

Ein Passant hatte die Sache vom Kurpark aus beobachtet und ein Foto an unsere Zeitung geschickt. „Es gibt immer wieder Unbelehrbare“, kommentierte der Leser die Bilder.

Tatsächlich hätten Spaziergänger den Mann angesprochen, ob er sich über die Gefahren im Klaren sei und mitbekommen habe, dass zu Wochenbeginn trotz deutlich kälterer Temperaturen zwei Schlittschuhläufer auf der dünnen Eisschicht des Schliersee eingebrochen seien und auch die Wasserwacht vor dem Betreten des Sees gewarnt habe.

„Das hat ihn offenbar nicht weiter interessiert.“ Genauso wenig, dass er ein mehr als schlechtes Vorbild für Kinder abgegeben habe, die ihn vom Ufer aus auf dem Eis entdeckt hätten. Nach ein paar großen Runden sei der Mann dann aber wie durch ein Wunder wieder wohlbehalten an Land gegangen.

Zeit werde es, findet der Beobachter, dass die frühlingshaften Temperaturen das Eis endgültig verschwinden lassen – und damit solch gefährliche Experimente von Haus aus unterbinden.

Das schöne Wetter zog am vergangenen Wochenende auch viele Wintersportler an den Spitzingsee. Stark vereiste Hänge führten jedoch zu einer Unfallserie. Die Bergwacht war im Dauereinsatz. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Miesbach-Newsletter.

