Corona-Schnelltest-Zentrum jetzt auch in Schliersee

Medius und BRK eröffnen Standort bei Vitalwelt

von Gabi Werner

Auch in Schliersee gibt es ab sofort ein Zentrum für Corona-Schnelltests. Das Medius eröffnet den Standort bei der Vitalwelt gemeinsam mit der BRK-Bereitschaft. Start ist schon heute (1. Mai).

Schliersee - Neben den Testmöglichkeiten in Apotheken und bei Ärzten gibt es in Schliersee künftig auch ein eigenes Corona-Schnelltest-Zentrum. Das Unternehmen Medius Tegernsee/Schliersee – bereits ein erfahrener Anbieter in diesem Bereich – nimmt gemeinsam mit der örtlichen BRK-Bereitschaft ein Testzentrum bei der Vitalwelt in Betrieb. In einem eigens aufgestellten Zelt im Eingangsbereich können sich dort Interessierte bereits ab diesem Samstag (1. Mai) testen lassen. „Damit wird auch im Bereich Schliersee eine Lücke geschlossen“, sagt Medius-Geschäftsführer Andreas Hasenknopf.

An der Vitalwelt in Schliersee wird an sieben Tagen die Woche getestet. Dabei gelten folgende Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 8 bis 13 Uhr, Montag und Mittwoch zusätzlich von 18 bis 20 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9 bis 15 Uhr und am Freitag zusätzlich von 18 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 15 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Vor einem Besuch sollte man sich online auf www.reihentestung.de anmelden.

