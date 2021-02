Wintersport-Ansturm am Spitzingsee: Unfallserie erreicht mit Mädchen (8) traurigen Höhepunkt

Das Wetter war schön, doch die Hänge stark vereist. Mehrere Skitourengeher und Rodler haben sich am Wochenende am Spitzingsee verletzt. Die Bergwacht war stark gefordert.

Spitzingsee - Die Problematik ist nicht neu: Die Skilifte sind geschlossen und die Menschen drängen ins Freie, um sich von Homeoffice und Homeschooling zu erholen. So wurde auch das „klassische“ Münchner Naherholungsgebiet Spitzingsee in den letzten Tagen von Wintersportlern stark frequentiert. „Hunderte von Skitouren-Gehern waren unterwegs“, sagt Lorenz Haberle, der stellvertretende Bergwacht-Leiter.

Spitzingsee: Hunderte Wintersportler unterwegs - Vereiste Hänge führen zu zahlreichen Unfällen

„Darunter viele Neueinsteiger, die mit der Technik des Ski-Bergsteigens und der alpinen Herausforderungen außerhalb präparierter Pisten nicht vertraut sind“, so Haberle weiter. Eine relativ geringe Schneedecke sowie der Wechsel zwischen Tauwetter und strengem Frost führten zu stark vereisten Passagen und bargen somit weitere Tücken.

So stürzte ein 79-jähriger Münchener im Steilstück des Unteren Lochgrabens, nicht weit oberhalb des Taubenstein-Parkplatzes. Da er aufgrund starker Schmerzen im Obeschenkel ohne fremde Hilfe das Tal nicht mehr erreichen konnte, wurde die Bergwacht alarmiert. Ein Rettungsteam versuchte mit dem kettenbetriebenen Quad (ATV) zu dem Verletzten vorzudringen.

Wintersportler-Ansturm am Spitzingsee: Bergwacht im Dauereinsatz

Allerdings musste dieser Versuch aufgrund der starken Vereisung abgebrochen werden. Die Helfer mussten sich ganz klassisch mit Steigeisen und Grödeln nach oben arbeiten. Ein zweites Team war inzwischen mit dem Akja von oben her in den Unteren Lochgraben eingefahren. Der Verletzte wurde mit einem Vakuum-Bett versorgt und fixiert.

Für den Taltransport musste der Akja allerdings über die steile und vereiste Tourenabfahrt abgeseilt werden. Der Patient – selbst früher Facharzt – war sich sicher, dass er sich lediglich eine schwere Oberschenkel-Prellung zugezogen hätte. Im Krankenhaus wurde jedoch zudem eine Bruch des Oberschenkelhalses festgestellt.

Eine 32-Jährige Skibergsteigerin zog sich bei einem Sturz am Taubensteinsattel eine stark blutende Schnittverletzung am Gesäß zu. Die Grafingerin wurde nach der Erstversorgung mit dem ATV nach Spitzingsee-Ort gebracht und zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus transportiert.

Naherholungsgebiet Spitzingsee: Skitourengeher stürzt schwer - Notarzt und Bergwacht im Einsatz

Nahezu zeitgleich ereignete sich ein weiterer Skitourenunfall auf der Abfahrt vom Taubenstein. Bei einer rasanten Schuss-Abfahrt, um Schwung für ein Flachstück zu nehmen, übersah ein Rosenheimer einen Graben. Er stürzte schwer und blieb benommen liegen. Eine Notärztin und Rettungskräfte der Bergwacht Schliersee und München stellten einen Unterarmbruch und den Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma fest.

Da kurzfristig kein Rettungshubschrauber zur Verfügung stand, wurde der 45-Jährigen mit dem Akja zur Schwarzenkopfhütte und dann weiter mit dem Bergrettungsfahrzeug zur Besenreiser Hütte gebracht. Zwischenzeitlich war der Rettungshubschrauber Christoph 14 aus Traunstein frei und konnte den Patienten übernehmen.

Auch das Rodeln erfreut sich in Corona-Zeiten neuer Beliebtheit. Auch hierbei stellten sich die vereisten Abfahren als unfallträchtig heraus: Ein 33-Jähriger zog sich bei einem Rodelunfall an der Oberen Firstalm einen äußerst schmerzhaften Unterarmbruch zu und musste zur Schmerzbekämpfung notärztlich versorgt werden, bevor er ins Krankenhaus transportiert werden konnte.

Spitzingsee: Mädchen (8) kommt beim Rodeln vom Weg ab - und landet in eisigem Bach

Weitaus gravierender erschien das Meldebild eines anderen Unfalls: Ein achtjähriges Mädchen war bei der Abfahrt mit dem Schlitten vom Bodenschneid-Weg abgekommen, rund 50 Meter einen steilen Abhang hinuntergefallen und schließlich im eisigen Dürnbach gelandet. Sofort wurden die Einsatzkräfte der Bergwachten Schliersee, Hausham und Bayerischzell und der Bergwachtnotarzt zur Unfallstelle beordert, zudem ein Hubschrauber mit Winde und das Kriseninterventionsteam der Bergwacht angefordert.

Glücklicherweise stellte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte heraus, dass das Kind bereits von den Eltern aus dem Wasser gezogen worden war. Aufgrund einer Unterkühlung, einigen Prellungen und dem traumatischen Erlebnis wurde die junge Freizeitsportlerin zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Nach Rodel-Unfall: Mädchen (8) bleibt wie durch ein Wunder von schweren Verletzungen verschont

„Die Kleine ist wie durch ein Wunder von schweren Verletzungen verschont geblieben – da ist offenbar ein Schutzengel mitgefahren“, sagt Günter Riedl, der Einsatzleiter der Bergwacht Schliersee. Die Eltern, die den Sturz ihrer Tochter mit ansehen mussten, wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Der Rettungshubschrauber, der nicht mehr nötig war, flog sofort zu einem Notarzt-Einsatz nach Bayrischzell weiter.

Auch an den bekannten Ausflugszielen im Schlierach- und Leitzachtal herrschte in den letzten Tagen Hochbetrieb. Massen von Menschen tummelten sich auch auf dem Schliersee – nicht gerade zur Freude der Wasserwacht. Und in Bayrischzell übergeben Michael und Gudrun Nopper - nach fast einem Jahrhundert im Besitz der Familie - den Traditions-Gasthof zur Post an die Benediktinerabtei Scheyern. Doch Corona hat den Abschied getrübt. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Miesbach-Newsletter.

(mm)