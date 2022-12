Turnhalle Schliersee: Das Gemeinschaftswerk nimmt Gestalt an

Teilen

Willkommen in der neuen Heimstatt: Gut 100 Besucher interessierten sich für den Stand der Arbeiten auf der Tunhallen-Baustelle in Neuhaus. © thomas plettenberg

Die im Bau befindliche Turnhalle in Neuhaus ist ein Jahrhundertprojekt für Schliersee. Jahrzehnte hat es gedauert, bis mit dem Bau begonnen werden konnte, und viele Menschen haben bei der Finanzierung mitgeholfen.

Neuhaus – Die ganz großen Namen kommen in Schliersee zwar aus dem Wintersport – etwa Wasmeier, Schlickenrieder und Hinz – doch eine Gemeinde im 7000 Einwohnern so ganz ohne vernünftige Turnhalle: Dieser Stachel saß und sitzt tief im Fleisch eines jeden sportbegeisterten Schlierseers. Seit heuer ist die Zweifach-Turnhalle endlich im Bau, und nun konnte sich die Öffentlichkeit bei einem „Tag der offenen Baustelle“ ein Bild davon machen, ob das Werk auch gelingt.

Bauwerk erntet bislang Zustimmung

Die Antwort lautet Ja, zumindest aus Sicht des TSV-Vorsitzenden Wolfgang Schauer. Der Sportverein bildet mit der Gemeinde, die eine Schulturnhalle braucht, eine Bauherren-Gemeinschaft, und die Reaktionen, die Schauer bislang bekommen hat, sind positiv: Richtig groß sei das Bauwerk innen, von außen aber alles andere als ein unansehnlicher Klotz, es füge sich vielmehr auf dem Schulgelände gut ein.

Arbeiten liegen im Soll

Die Bauarbeiten, berichtet Schauer, lägen im Zeitplan, die Kooperation mit der Gemeinde, den Architekten und den beteiligten Baufirmen sei gut. Das Dach etwa sei binnen vier Wochen fertig gewesen. „Wir liegen absolut im Soll“, sagt der TSV-Vorsitzende. Auf ein Richtfest in größerem Stil habe man verzichtet, dafür eben zum „Tag der offenen Baustelle“ eingeladen, bei dem die gut 100 Besucher mangels Beheizbarkeit allerdings gut daran taten, sich warm anzuziehen. Der Frost hat ein höheres Gäste-Aufkommen wohl verhindert. Nicht weiter tragisch: Irgendwann im Frühjahr soll ein weiterer solcher Termin folgen.

Finanzierung des TSV-Anteils auf viele Schultern verteilt

Dann wird noch mehr von dem Gemeinschaftswerk, das im September in Betrieb gehen soll, zu sehen sein. Gemeinschaftswerk deshalb, weil insbesondere an der Finanzierung über viele Jahre viele Hände beteiligt waren und sind. Direkt am Bau beteiligte Personen wie Klaus Leitner und Adi Merle zum Beispiel, die die Vorstellungen des TSV beratend einbringen, oder auch Architekt Heinz Blees, der vor der Ausschreibungsphase die Halle plante und der weiterhin an den Baustellenbesprechungen teilnimmt, so es zeitlich möglich ist. Allesamt engagieren sie sich übrigens ehrenamtlich. Gleiches gilt für den Förderverein, der über viele Jahre Schauer zufolge rund 70 000 Euro zusammensammelte, oder auch viele Sportler, die bei Papiersammlungen oder am Recyclinghof, an Eisplatz oder Turnerbad mithelfen und damit für Einnahmen des TSV sorgen. Über all diese Aktivitäten sowie einigen Großspendern war es dem Verein möglich, die geforderten 350 000 Euro zur Finanzierung der Halle beizutragen. Damit können auch 600 000 Euro vom Bayerischen Landes-Sportverband kommen. Wie berichtet, sind die Gesamtkosten für das Projekt – auch wegen langer Verzögerung durch anhängige Gerichtsverfahren – auf über elf Millionen Euro gestiegen.

Für viele der rund 1600 TSV-Mitglieder geht nächstes Jahr das Vagabundieren durch Hallen in Hausham oder Miesbach zu Ende. Insbesondere Turner und Handballer, beides Sparten mit einiger Tradition, bekommen endlich eine angemessene Heimstatt.