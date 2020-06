Dauerregen im Landkreis Miesbach: Droht Hochwasser am Tegernsee und Schliersee?

Es regnet und regnet und regnet. Und noch ist kein Ende der feuchten Wetterlage am Schliersee und Tegernsee in Sicht. Droht ein Hochwasser im Landkreis Miesbach?

Landkreis - Der Wetterumschwung am Wochenende war heftig - und nachhaltig. Für die kommenden Tage sind im Landkreis Miesbach immer wieder teils kräftige Regenfälle prognostiziert. Auch aktuell gießt es am Schliersee und Tegernsee - wenn auch nicht in Sturzbächen, aber eben doch anhaltend.

Bis Dienstagmorgen gilt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD): „Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen von 15 bis 25 l/m² tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 35 l/m² und 50 l/m² erwartet“, teilt der DWD auf seiner Homepage mit. Die gute Nachricht: Die Unwetterkriterien werden wohl nicht überschritten.

Auch der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldet: alles entspannt. Die Pegelstände von Tegernsee, Schliersee, Schlierach und Leitzach liegen weit unter der Meldestufe eins, drastische Anstiege werden nicht erwartet.

