Den Gnom zum Leben erweckt: Erstes Kinderbuch von Volker Petters ist erschienen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Überglücklich: Volker Petters mit seinem Erstlingswerk „Fabian und der Gnom“. © Sascha Fersch

Das Crowdfunding war erfolgreich: Volker Petters Erstlingswerk „Fabian und der Gnom“ ist erschienen. Und der Autor aus Neuhaus denkt bereits über eine Fortsetzung des Kinderbuchs nach.

Neuhaus – Ein echter „Gnomoglyph“ liegt dem Erstlingswerk von Volker Petters zwar nicht bei. Doch diese von ihm ersonnene Maschine brauchen die jungen Leser ab acht Jahren auch gar nicht, um in eine faszinierende Traumwelt zu reisen. Dazu reicht ihnen das Kinderbuch „Fabian und der Gnom“, das kürzlich in einer Erstauflage von 500 Stück erschienen ist.

„Ein großartiger Moment“, schwärmt der Autor und Filmemacher aus Neuhaus über den Tag, an dem er das 65 Seiten starke Buch mit Hardcover und farbigen Illustrationen von Kommunikationsdesigner Simon Sieber erstmals in den Händen hielt. Wie berichtet, hatte Petters nach der Absage von mehreren großen Verlagen eine Crowdfunding-Aktion auf dem Online-Portal Startnext initiiert, um seine Geschichte von „Fabian und der Gnom“ an die Öffentlichkeit zu bringen. Ende 2022 war das Spendenziel von 4800 Euro erreicht, die Bezahlung der Illustrationen und eines Teils der Druckkosten gesichert.

Junger Verlag aus Stuttgart unterstützt Projekt

Mit Sparkys Edition aus Stuttgart fand Petters einen jungen Verlag, der bereit war, ihn bei seinem Projekt zu unterstützen. „Die Zusammenarbeit war sehr angenehm“, würdigt Petters den Austausch mit Verleger Hubert Romer und seinem Team. Im Sommer habe man dann die ersten 150 Bände signiert, verpackt und verschickt. 50 Exemplare konnte der Autor dank der Crowdfunding-Kampagne an Einrichtungen wie Grundschulen, Kinderhorte oder Kinderstationen in Krankenhäusern spenden.

Lesen Sie auch: Neuhauser Volker Petters holt internationalen Filmpreis

Die Geschichte handelt vom elfjährigen Fabian, der in der Schule von drei älteren Buben geärgert wird. Dabei wünscht er sich nichts sehnlicher als einen Freund. In seinen Träumen verwandeln sich die Widersacher in monsterartige Wesen, die ihn verfolgen. Doch Fabians scheinbar ausweglose Situation ändert sich, als in diesen Träumen plötzlich ein wundersamer, frecher Gnom auftaucht. Außenseiter, Freundschaft, Mobbing, sich seinen Ängsten stellen, Achtsamkeit, der Glaube an sich selbst und das daraus resultierende Selbstvertrauen thematisiert Petters mit seinem Erstlingswerk. Ein wertschätzender Umgang mit der Natur ist ihm ebenfalls wichtig. So gibt es auf der Homepage (https://www.fabian-und-der-gnom.de) auch Tipps für Umweltschutz und zum Umgang mit Mobbing.

Autor denkt bereits über Fortsetzung nach

Dass die wundersame Reise von Fabian und dem Gnom noch nicht zu Ende sein muss, verrät Petters mit einem vielsagenden Lächeln. So habe er nicht nur erste Ideen für eine Fortsetzung, sondern diese auch schon niedergeschrieben. Doch auch dem Filmemachen will er treu bleiben und teilt erfreut mit, einen Produzenten für seinen „Coming of age“-Film „Feelfree“ gefunden zu haben. Ein Werk also, dass das Heranwachsen zum Thema haben wird. Wann er es auf die Leinwand schaffen wird, kann Petters natürlich noch nicht abschätzen. Seinen Optimismus schmälert das aber nicht. Petters hält es mit einem Zitat des Gnoms: „Es gibt für fast alles eine Lösung, wenn man nur danach sucht.“ Echt gnomologisch.

Das Kinderbuch

„Fabian und der Gnom – Auf der Suche nach Freundschaft“ von Volker Petters ist ab sofort zum Preis von 18,50 Euro in jeder Buchhandlung bestellbar (ISBN: 978-3-949768-16-3), online auf https://www.fabian-und-der-gnom.de oder auch direkt beim Verlag (www.sparkys-edition.de).

sg