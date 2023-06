Der Mann, der schon Curd Jürgens beherbergte

Von: Stephen Hank

Karl Steiner, langjähriger Eigentümer des Schlierseer Hofs, ist gestorben. © Archiv/privat

Der Schlierseer Ex-Hotelier Karl Steiner ist mit knapp 89 Jahren gestorben. Er war jahrelang Eigentümer des Schlierseer Hofs ‒ und begrüßte hier manch prominenten Gast.

Schliersee – Jahre, bevor der Schauspieler Curd Jürgens dort abstieg und – ganz Bond-Bösewicht – ewig die Zeche nicht bezahlte, logierten amerikanische Offiziere im Schlierseer Hof. Für den kleinen Karl, Sohn der Eigentümerfamilie Steiner, war es kurz nach Kriegsende das Paradies. Die GIs brachten Cola und Kaugummis an den Schliersee, es gab Toastbrot und Ketchup. Begeistert brachte er seine Schulspezl zum Essen mit nach Hause. Und die Amerikaner wunderten sich, wie viele Kinder diese Familie denn nur habe.

Vater an der Ostfront verloren

Karl Steiner, der jetzt kurz vor seinem 89. Geburtstag gestorben ist, erzählte diese Anekdote gerne – mit dem verschmitzten und trockenen Humor, der ihn so auszeichnete. Es war eine spannende Zeit für den Buben, der seinen Vater 1942 an der Ostfront verlor. Im malerisch am Schliersee gelegenen Hotel der Großeltern, das vormals Spitz hieß und später in Schlierseer Hof umbenannt wurde, verbrachte er eine einigermaßen behütete Kindheit. Der Zweite Weltkrieg war freilich immer präsent, nicht zuletzt wegen der Verwundeten und geflüchteten Familien, die dort untergebracht waren. Und später, als das Hotel als Erholungsheim für US-Offiziere diente.

Für Pan Am in Rio de Janeiro gearbeitet

Wie seinen Vater, einen Hotelierssohn aus Partenkirchen, zog es ihn nach dem Abitur ins Gastgewerbe. Steiner besuchte die Hotelfachschule in Luzern, arbeitete in Häusern in ganz Europa und für die amerikanische Fluglinie Pan Am in Rio de Janeiro. Schon immer liebte er den Sport – und lernte 1966 beim Segeln am Tegernsee Uschi Riepl kennen. 1967 heirateten die beiden und übernahmen die Leitung des Schlierseer Hofs. Im selben Jahr wurde Tochter Nuschka geboren, sechs Jahre später Sohn Christian. „Wenn unser Vater etwas angepackt hat, dann immer richtig“, erzählt Christian Steiner. Fortan sei das Hotel an erster Stelle gestanden. Die Steiners sanierten und bauten an, mehrten seinen Ruf als erstes Haus am Platz. Die Traumlage am Schliersee zog über die Grenzen Bayerns hinaus Gäste an, auch viele Prominente. Nicht mit allen lief es rund. „Ach ja, der Curd Jürgens“, erinnert sich Uschi Steiner, auf den großen Schauspieler angesprochen. „Bei ihm sind wir dem Geld ewig nachgelaufen.“

Kinder hatten andere berufliche Pläne

So sehr es ihnen Freude bereitete, vollendete Gastgeber zu sein, um 1990 zogen sich die Steiners aus der Hotellerie zurück. Die Kinder hatten andere berufliche Pläne. So wurde der Schlierseer Hof zunächst verpachtet, 1998 schließlich verkauft.

Zeit seines Lebens ein aktiver Sportler und auch sozial engagiert

Karl Steiner sollte es nicht langweilig werden. Schon während seines Berufslebens hatte er die wenigen Auszeiten intensiv genutzt. „Lebensqualität war ihm immer wichtig“, sagt sein Sohn. Nun rückten der Sport und die Natur noch stärker in den Fokus. Golf, Tennis, Ski, Segeln – Steiner beherrschte alles exzellent und vergaß darüber seine soziale Verantwortung nicht. Der Rotary Club Schliersee, zu dessen Gründungsmitgliedern er 1986 gehörte, konnte sich seiner Zuneigung ebenso gewiss sein wie der örtliche TSV, den er Zeit seines Lebens förderte.

Voller Stolz von den Enkeln erzählt

Und dann war da sein engstes Umfeld. „Er war ein echter Familienmensch, Eintracht war ihm wichtig“, sagt Christian Steiner. „Er hat uns viel von seiner positiven Lebenseinstellung mitgegeben.“ Mit leuchtenden Augen erzählte der stolze Opa gerne von seinen vier Enkeln, freute sich über deren sportliche Erfolge.

Ästhet bis ins hohe Alter

Bis ins hohe Alter ein Ästhet und Genießer, von beneidenswerter Fitness, stets elegant gekleidet und voller Humor, ging es in den letzten Monaten ganz schnell. Friedlich und ohne Schmerzen durfte Karl Steiner zu Hause einschlafen. „Das war“, sagt Ehefrau Uschi, „sein letzter großer Wunsch.“

