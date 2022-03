Keine Post am Montag? Schlierseerin hat einen Verdacht – Post widerspricht

Von: Jonas Napiletzki

Stapelt sich die Post – oder wird sie montags zuverlässig verteilt? Darüber sind sich Post und Kunden uneins. © Oliver Berg/dpa

Seit Jahren, so klagt eine Leserin unserer Zeitung, bekomme sie montags keine Post zugestellt. Die Hintergründe kenne sie nicht. Tatsächlich sind sie auch schwer zu klären.

Schliersee/Landkreis – „Stellen Sie – wenn Post anfällt – auch an Montagen flächendeckend im Landkreis Miesbach zu?“, wollte unserer Zeitung in einer schriftlichen Anfrage an die Pressestelle des Konzerns wissen. Die schlichte Antwort einer Pressesprecherin: „Ja.“

Nur: Die Leserin aus Schliersee gibt an, dass bei ihr jeden Montag Post anfällt. Sie habe unter anderem eine Tageszeitung abonniert, die an sechs Tagen pro Woche per Post – nicht über die Zusteller des Verlags – ihren Weg nach Schliersee finden sollte. Die Montagsausgabe habe sie aber schon länger nicht mehr gesehen.

Welche der beiden Parteien recht hat, lässt sich an dieser Stelle nicht abschließend klären. Zumindest aber erklärt die Post-Sprecherin das Soll, an dem der Konzern gemessen werden kann.

Keine Post am Montag? Zustellzeiten dürfen sich ändern, Zustelltage nicht

„Wenn uns die Zeitung vorliegt, wird die Zeitung auch zugestellt“, schreibt die Sprecherin. An Montagen werde lediglich keine Dialogpost und PostAktuell (unadressierte Werbesendungen, Anm. d. Red.) zugestellt. Laufzeitrelevante Sendungen wie Briefe, Tageszeitungen, spezielle Montags-Zeitschriften, Pakete und Päckchen würden „an Montagen generell zugestellt“. Als Fehlerquelle nennt die Sprecherin „verspätete Zuführungen in den Briefzentren“. Dann könne es vorkommen, dass etwa Tageszeitungen nicht zeitgerecht zur Zustellung vorliegen.

Was vorliegt, landet schließlich in den Zustellbezirken. Diese würden einmal jährlich neu zugeschnitten. Ein Bezirk sei dabei so groß, dass ein darin eingesetzter, voll beschäftigter Zusteller im Jahresdurchschnitt auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden an fünf Tagen komme. Der sechste Tag werde von Springern bedient.

Die erforderliche Arbeitszeit werde berechnet, schreibt die Post-Sprecherin. „Mit diesen Berechnungen, in die neben den Sendungsmengen auch die Struktur der Zustellbezirke und die Wegeleistungen einfließen, werden die Zustellbezirke festgelegt und ein Dienstplan aufgestellt.“

So könnten sich auch Zustelltouren ändern. Es könne etwa vorkommen, dass ein Kunde, der bisher seine Post am Vormittag erhalten hat, diese künftig erst nachmittags erhält. Unabhängig der Uhrzeit gilt aber: „Nach den gesetzlichen Vorgaben müssen wir an allen Werktagen Briefe zustellen, also von Montag bis Samstag.“

Beschwerden werde nachgegangen, sagt die Post

Je nach Wochentag beginnen die meisten Postboten zwischen 7 und 7.30 Uhr mit der Arbeit. „Den größten Teil der zuzustellenden Briefe erhalten sie schon nach der Gangfolge sortiert“, heißt es. Nach den Vorbereitungsarbeiten im Zustellstützpunkt würden sich die Mitarbeiter dann „je nach Sendungsmenge“ zwischen 9 und 10 Uhr auf den Weg machen. Wegen gesetzlicher Pausen sei es jedoch nicht ungewöhnlich, wenn Kunden ihre Post erst zwischen 15 und 16 Uhr erhalten. „Bei hohen Sendungsmengen kann es auch einmal später werden.“

Was tun, wenn „später“ auch mal „am nächsten Tag“ bedeutet? Die Sprecherin schreibt, bei eingehenden Beschwerden werde der Zusteller informiert und setze sich gegebenenfalls persönlich mit Kunden in Verbindung, um das Problem zu klären. Im Falle der Schlierseerin ist das nicht passiert. „Bei der Post“, sagt sie resignierend, „bin ich telefonisch nicht durchgekommen.“ (nap)