„Die Lage ist dramatisch“: Haus Bambi ruft Personalnotstand aus - Hilfe gesucht

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Sucht dringend Personal: das Haus Bambi der Lebenshilfe in Neuhaus. © Thomas Plettenberg

Krankheiten, Unfälle, private Schicksale oder Wegzug: Diverse Gründe haben dazu geführt, dass das Haus Bambi der Lebenshilfe Miesbach nun den Personalnotstand ausrufen muss.

Neuhaus – Der Hilferuf kommt nicht zu früh. Schon jetzt ist die Personaldecke im Haus Bambi in Neuhaus extrem dünn. Ab Januar drohen dann durch mehrere Abgänge von Mitarbeitern sogar regelrechte Löcher. Die Pflegeversorgung der Kinder mit geistigen und mehrfachen Behinderungen könnte ins Wanken geraten. Wie es dazu kommen konnte, was die Folgen sein könnten und was das Haus Bambi jetzt braucht, erklärt Lebenshilfe-Geschäftsführerin Inga Kockerols (56) im Interview mit unserer Zeitung.

Frau Kockerols, wie sieht die Personallage im Haus Bambi aktuell aus?

Inga Kockerols: Schlicht und ergreifend dramatisch. Schon jetzt im Dezember haben wir extreme Engpässe, die sich kaum mehr auffangen lassen. Wenn ich mit Müh und Not einen Schichtplan geschrieben habe, kann ich ihn drei Stunden später schon wieder in den Papierkorb werfen, weil wieder jemand ausfällt.

Woran liegt’s?

Inga Kockerols: Da kommen viele Dinge zusammen. Nicht nur die aktuelle Welle an Infektionskrankheiten – von RS, Scharlach bis Corona ist alles mit dabei – trifft uns fortlaufend schwer, sondern auch noch Unfälle und andere, langfristigere Erkrankungen. Die verbliebenen Kollegen versuchen dann, die Lücken aufzufüllen, was natürlich wiederum bei ihnen zu Überlastung und Erschöpfung führt. Ein Kreislauf, aus dem es aktuell kaum Entrinnen gibt. Und der sich ab Januar noch zuspitzen wird.

Lesen Sie auch: Haus Bambi leidet unter stockenden Neubauplänen

Warum?

Inga Kockerols: Sechs von unseren derzeit 35 Mitarbeitern im Haus Bambi werden uns Ende des Jahres verlassen. Die Gründe sind privat, aber in allen Fällen sehr nachvollziehbar und dringlich. Beispielsweise haben zwei Kolleginnen zwischenzeitlich eine Familie gegründet und bräuchten eine größere Wohnung. Weil sie hier nichts Bezahlbares finden, kehren sie dem Landkreis den Rücken – und damit auch uns. Und das, obwohl sie sich im Haus Bambi sehr wohl gefühlt haben. Überhaupt kann ich versichern, dass niemand wegen der Atmosphäre geht.

Inga Kockerols, Lebenshilfe-Geschäftsführerin. © Thomas Plettenberg

Verschlechtert sich die durch die aktuellen Probleme?

Inga Kockerols: Die Spannungen bei jedem Einzelnen nehmen zu. Und das merken natürlich auch unsere Kinder und Jugendlichen. Die haben sehr feine Antennen und sind oft sehr auf Beständigkeit bei ihren Bezugspersonen und deren Betreuungszeiten angewiesen. Wenn das durcheinander kommt so wie aktuell, irritiert sie das sehr und führt auch zu Krisen. Umso mehr beeindruckt bin ich, wie gut sie trotzdem damit klar kommen. Sie versuchen sogar, sich im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten gegenseitig zu helfen.

Was bräuchten Sie denn, damit dem Haus Bambi geholfen wird?

Inga Kockerols: Zwei neue Fachkräfte und qualifizierte Helferinnen und Helfer – das wäre mein sehnlichster Weihnachtswunsch. Die Stellen sind ausgeschrieben, aber der Markt ist leer gefegt. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf.

Auch interessant: Lebenshilfe Miesbach stellt sich vor

Wie sieht es mit ehrenamtlicher Unterstützung aus? Wäre das auch eine Option, um zumindest die schwierigsten Wochen etwas besser bewältigen zu können?

Inga Kockerols: Grundsätzlich ist uns jede helfende Hand sehr willkommen. Aber die Heimaufsicht ist da sehr restriktiv, weil unsere Kinder einfach einen sehr hohen Unterstützungsbedarf haben. Natürlich sind wir immer gewillt, neue Kräfte anzulernen, aber auch das braucht wieder personelle Kapazitäten. Das also, woran es uns momentan eh an allen Ecken und Enden fehlt.

Sollte sich mittelfristig nichts ändern, müssen Sie also wieder mehr auf die Eltern der Kinder zurückkommen?

Inga Kockerols: Die tun ohnehin, was sie können. Aber die Kinder können zu Hause über einen längeren Zeitraum nicht versorgt werden. Sonst wären Sie nicht bei uns im Bambi. Wir binden aber die Eltern sehr eng in unsere Planung ein und teilen ihnen offen und transparent mit, wo wir gerade stehen. Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe aus anderen Einrichtungen, das Anton-Weilmaier-Förderzentrum, in dem die Kinder zur Schule gehen, und das Team vom Haus Bambi - alle helfen momentan zusammen, damit es überhaupt geht. Jetzt aber brauchen wir Hilfe. Diese Kinder können nicht dauerhaft nach Hause. Es gibt auch keine andere Einrichtung, die freie Plätze hätte. Wir müssen es schaffen, diese Kinder zu versorgen.

Interessenten

können sich im Haus Bambi unter 0 80 26 /9 92 16 390 oder per Mail an eguggenmos@lhmb.org melden. Gesucht werden sechs Personen mit Ausbildung zum Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Kinderpfleger, Kindergesundheits- und Krankenpfleger, Kinderpfleger, Heilerziehungspflegehelfer, Sozialbetreuer oder vergleichbar gesucht oder Menschen, die die Ausbildung zu einem dieser Berufe machen möchten.

sg