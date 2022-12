Die Legende kehrt ins Schlierseer Bauerntheater zurück

Teilen

Kurze Anfahrt: Die Hirtenkinder beim „Advent in den Bergen“ kommen weiterhin aus dem Oberland. © festring

Nach Absage im vergangenen Jahr kommt der Nachfolger des legendären „Schlierseer Advents“ an die traditioneller Wirkungsstätte zurück.

Schliersee – Die Rückkehr einer langen Tradition an ihre alte Wirkungsstätte hat sich um ein Jahr verzögert, aber sie steht bevor: Der „Schlierseer Advent“ kommt wieder ins Bauerntheater der Marktgemeinde zurück; zwar unter dem Titel „Advent in den Bergen“, aber mit den Kernelementen Hirtenkinder und Hirtenspiel und Karl Wiedemann als Autor und Sprecher. Am Sonntag, 11. Dezember, um 16 Uhr ist es soweit.

Über ein Jahrzehnt im Münchner Exil

Elf Jahre lang waren Wiedemann & Co. quasi im Exil in München unterwegs – und das durchaus mit Erfolg, wie ausverkaufte Häuser, etwa das Alte Rathaus zeigen. Dort war der „Advent in den Bergen“ mit adventlicher Volksmusik und stimmungsvollen Geschichten vergangenes Wochenende zu Gast, und das „Willkommen zurück“ der Besucher fiel regelrecht frenetisch aus, wie Wiedemann sagt: „So viel Applaus hab ich noch nie erlebt.“ Nun freue er sich auf das Heimspiel in Schliersee.

Zu Spitzenzeiten kamen 15 Busse mit Gästen

Zur Erinnerung: In seinen Spitzenzeiten brachte es der „Schlierseer Advent“ auf vier Vorstellungen, bis zu 15 Busse mit Gästen kamen, und die übernachteten teils sogar in Schliersee. Das kann für die Rückkehr kein Maßstab sein, zumal der „Advent in den Bergen“ ja auch zweimal in München zu erleben ist, neben dem Alten Rathaus auch im Löwenbräukeller. Veranstalter ist überall der Festring München. Anders als vergangenes Jahr droht heuer wohl keine kurzfristige Absage, die alle Vorbereitungen und Proben obsolet macht.

Hirtenspiel mit aktuellen Anspielungen, aber unterhaltsam

Immerhin konnte Wiedemann auf das letztjährige Hirtenspiel zurückgreifen, wobei er es „ein bisschen modernisiert“ habe. Themen wie Impfen oder auch das Bürgergeld haben Eingang gefunden – nicht als politisches Statement, sondern mit augenzwinkerndem Humor. Wiedeman möchte die Gäste schließlich unterhalten. Die Gruppen musste der Organisator aber aufs Neue zusammentrommeln. Fündig wurde er in den Reichersdorfer Sängern, der Bläsergruppe Grünbauer, den Neukirchner Sängerinnen, der Hornsteiner Zithermusi sowie Hausl Brandhofer und Roman Mayrock (Liedbegleitung). Wie lange Wiedemann sich noch auf adventliche Bühnen setzt, weiß er selbst nicht. „Ich werde ja bald 83.“

Noch ist die Rückkehr des „Schlierseer Advents“ unter anderem Namen – die Urmitglieder Karl B. Kögl und Konrad Esterl sind ja nicht dabei – nicht ausverkauft. Karten (20 Euro) sind bei allen München-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.