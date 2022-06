Die nächste Vollsperrung in Schliersee

Zu eng für Baustelle und Verkehr: Beides gleichzeitig ist auf der Breitenbachstraße westlich der Brücke über die Schlierach nicht möglich. Deshalb kommt eine bis zu zweiwöchige Vollsperrung ab 20. Juni. © Thomas Plettenberg

Das von Sperrungen geplagte Schliersee bekommt eine weitere Vollsperrung. Wegen Leitungs- und Kanalbauarbeiten ist das Nadelöhr Breitenbachstraße ab 20. Juni zwei Wochen komplett dicht. Unschön für Anwohner und Hinterlieger.

Schliersee – Waren es zuletzt Baustellen der Bahn, die in Schliersee für Unmut sorgten, ist es nun eine Maßnahme der Gemeinde selbst, die so manchen auf die Palme bringt. Schon einige Wochen wird an der Breitenbachstraße, die vom Bahnübergang Westenhofen zum Ortsteil Breitenbach führt, gewerkelt. Bevor der Verkehr wieder fließen kann, kommt’s aber noch mal dicke. Zwei Wochen Vollsperrung ab Montag, 20. Juni. So kündigt es die Gemeinde knapp auf ihrer Homepage an.

Sperrung hat dem Bürgermeister schon Beschwerden beschert

Es ist der letzte Abschnitt des Leitungsbaus. Vom Bahnübergang bis zur Straße Am Antritt im Westen erneuert die Gemeinde Trinkwasserleitung und Kanal. „Dann haben wir hier hoffentlich für Jahrzehnte unsere Ruhe“, sagt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage. Der letzte Teilabschnitt ab der Brücke über die Schlierach sei aber so beengt, dass unmöglich Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet werden kann. Daher die angekündigte Vollsperrung, die dem Rathauschef schon entsprechende Beschwerden eingebracht hat.

Umleitung führt über enge Straßen am Hühnerhof vorbei

Betroffen sind neben den Bewohnern des Ortsteils und dem Campingplatz insbesondere die Firma Stöckl Maschinen und Gerätebau sowie die verbliebenen Baustellen auf dem Gelände des früheren Holzwerks Fichtner. Lastwagen mit über 7,5 Tonnen Gewicht kommen während der Vollsperrung nicht da hinter. Die Umleitungsstraßen sind für höhere Tonnagen nicht geeignet und ohnehin so eng, dass zwei Pkw nur mit Mühe aneinander vorbeikommen. Über die Schlierachstraße und die Rabengasse geht es auf der Verlängerung der Geißstraße von Hausham am Hühnerhof vorbei über die Bahngleise zur B 307 am Kirchbichl.

Die Anwohner der Schlierachstraße sind Kummer gewohnt. Schon während der Bahnbaustellen im Vorjahr floß reichlich Ausweichverkehr an ihnen vorbei. Jetzt ist es die Baustelle mit halbseitiger Sperrung am alten Bahnübergang in Hausham, die nicht Wenige umfahren – eigentlich unerlaubterweise. Während der Wochen der Vollsperrung ist dies etwas anderes, da es keinen anderen Weg nach Breitenbach gibt.

Bürgermeister bekräftigt: „Es gibt leider keine andere Möglichkeit.“

Die angekündigten zwei Wochen sind, so Schnitzenbaumer, „das Maximum, das wir brauchen“. Und weiter: „Die Bauarbeiter tun ihr Bestes, dass es schneller geht.“ Allerdings arbeite die Firma im Ein-Schicht-Betrieb. Der Bürgermeister bekräftigt: „Es gibt leider keine andere Möglichkeit.“ Immerhin: Am Wochenende, 25. und 26. Juni, ist die Sperrung aufgehoben. Und im Notfall kommen auch Rettungsdienst und Feuerwehr durch.