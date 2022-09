Die Taubensteinbahn: Pioniertat oder Sündenfall?

Bau der Bergstation: Die Aufnahme stammt aus dem August 1971. © alpenplus-Partner/mzv-archiv

Die Olympischen Spiele 1972 haben Schliersee mehrere touristische Großprojekte beschert: Kurzentrum, Arabella-Hotel am Spitzingsee und Taubensteinbahn. Letztere mündete gewissermaßen darin, dass sich Umweltschützer im Landkreis organisierten. Ein Rückblick.

Spitzingsee – Die Grundhaltung war eine andere vor über 50 Jahren. Die Zeichen standen auf Wachstum, der Gründergeist war groß. So auch bei Josef Schörghuber, der in München schon einiges an Städtebau verwirklicht hatte (etwa Arabella-Park) und dessen Blick im Lichte der bevorstehenden Olympischen Spiele auf den Spitzingsee fiel. Mit seiner Vision, auf der freien Fläche direkt am Ostufer ein großes Hotel zu errichten, wandte er sich 1970 an seinen alten Studienfreund Friedl Wegmann, der das Projekt dann auch plante und noch vor Eröffnung der Olympischen Spiele zu Ende brachte.

Arabella-Hotel: „Über die Größe ist man schon erschrocken.“

Im Vorfeld hatte es darum wenig Aufhebens gegeben, erinnert sich Toni Engelhard (77), später langjähriger Gemeinderat und Landkreis-Tourismus-Referent. Aber: „Man ist dann schon erschrocken über die Größe.“ Ein ähnliches Gefühl dürfte die meisten Gäste, die zum ersten Mal an den Spitzingsee kommen, auch heute beschleichen. Auch Johannes Wegmann, Sohn des Arabella-Planers, weiß das. „Heute würde man das wahrscheinlich nicht mehr so bauen“, sagt er. Aber der Zeitgeist damals war ein anderer.

Wegmann junior sollte später die weitere Entwicklung des Hauses begleiten. Anfangs als Sporthotel mit vergleichsweise einfachen Zimmern und ohne Wellnessbereich konzipiert, ist das Arabella nach diversen Sanierungen und Erweiterungen ein Vier-Sterne-Tagungs- und Urlaubshaus, ohne Zweifel die Nummer eins im Gemeindebereich Schliersee und ein „extrem wichtiges und gut geführtes Hotel“, wie Gäste-Info-Leiter Mathias Schrön sagt.

Ausflugsdruck schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts hoch

Der Ausflugsdruck vor allem aus München war schon in der Nachkriegszeit hoch. In Scharen kamen zum Beispiel Skifahrer mit dem Zug, fuhren mit der Bergbahn vom Josefstal zum Spitzingsattel (1950 bis 1963) und stapften weiter zum Stümpfling, wo 1949 der erste Sessellift gebaut worden war, oder auch zum Taubenstein, der damals ein reiner Tourengeher-Berg war und es heute bekanntlich wieder ist.

Spitzingsee-Ostufer um 1956: Nur wenige Bauwerke konkurrieren mit der St. Bernhard-Kirche um Aufmerksamkeit, wie diese Aufnahme aus der Schlierseer Chronik zeigt. © THOMAS PLETTENBERG

Zwischen 1972 und 2015 war das anders. Auf Initiative des Schlierseer Bürgermeisters Ludwig Bachhofer waren die Planungen für die Taubensteinbahn angestoßen worden. Finanziert wurde sie über eine Aktiengesellschaft, an der neben Gemeinde vor allem die Hypobank beteiligt war. Planer war Hans Schuhmann. Dem sei ein „cooler Sichtbetonbau“ gelungen, meint Wegmann. Vor allem aber ist seit nun 50 Jahren das vielfältige Wandergebiet rund um die Rotwand erschlossen, vor allem auch für Ausflügler, die nicht ganz so gut zu Fuß sind und ihre Tour nicht am Spitzingsee (etwa 1100 Meter), sondern auf über 1600 Metern Höhe starten können. Auch diese Einrichtung sei „enorm wichtig“, so Schrön. Passenderweise gehört auch die Liftanlage, wie viele andere am Spitzing, zur Schörghuber-Gruppe.

Der Protest kam erst später: gegen den Skizirkus an der Rotwand

Großhotel und Bergbahn: Heute würde das wohl den Protest von Umweltschützern auf den Plan rufen. Damals war das in Schliersee anders. Womöglich lag es daran, dass drunten im Tal ein ganz anderes Projekt die Gemüter erhitzte: das Kurzentrum. Karl B. Kögl (81), Vertrauter von Wegmann senior und lange in der Ortspolitik aktiv, erinnert sich: „Daran sind Freundschaften zerbrochen.“ Vielleicht lenkte dies vom Blick auf den Spitzingsee ab. Auch Engelhard weiß nichts von Protesten, und noch einer bestätigt dies: Werner Fees (88). „In der Öffentlichkeit gab es da keinen Widerstand.“ Die Naturschützer, an denen die Planungen mangels Beteiligung vorbeigegangen waren, sahen sich allerdings wachgerüttelt, und in der Folge formierte sich erbitterter Widerstand gegen eine weitere Erschließung des Rotwandgebiets.

Spitzingsee-Ostufer heute: Nach dem Arabella Alpenhotel, das mit seinen Nebengebäuden weite Teile des Ufers beansprucht, haben sich weitere Gastgeberbetriebe in dem Gebirgssee angesiedelt. © Thomas Plettenberg

Die hatte Bayrischzell als Reaktion auf das Taubensteinbahn-Projekt angestrebt: Ein echter Skizirkus nach Schweizer Vorbild sollte es werden, mit zehn oder mehr Liften rund um die Rotwand. Aus dem DAV Leitzachtal heraus gründete sich im Februar 1971 die Bürgeraktion „Rettet das Rotwandgebiet vor der Zerstörung“. An der Spitze standen Lotte Pichler und Fees. Schon im September des gleichen Jahres fand im voll besetzten Augustinerkeller in München eine Protestkundgebung statt, die überörtlich Aufmerksamkeit erhielt, und in der Folge kamen rund 25 000 Unterschriften gegen die Rotwand-Erschließung zusammen. So weit hätte es gar nicht kommen sollen, erinnert sich Fees. So habe der damalige Ministerpräsident Alfons Goppel dem Leiter der Bayerischen Landesstelle für Naturschutz, Otto Kraus, versprochen, im Gegenzug zum Bau der Taubensteinbahn werde die Rotwand ein Naturschutzgebiet. Kraus hatte in seinem Entwurf zum Alpenplan von 1968 den Taubenstein in die Zone C (keinerlei Baumaßnahmen) aufgenommen.

Noch ein Jubilar mit dem Geburtsjahr 1972: der Alpenplan

Dieser Alpenplan trat am 1. September 1972 – also heute vor 50 Jahren – in Kraft. Die Skizirkus-Pläne – Bayrischzell wollte damit dem Alpenplan durchaus zuvorkommen und hatte auch reichlich Unterstützung diverser Verbände (BBV, IHK, DEHOGA Bayern) – waren da ganz frisch ad acta gelegt worden. Der Miesbacher Kreistag, zuvor wohl eher Befürworter der Erschließung, war durch das Rotwandgebiet gewandert und wohl beim sehr steilen Abstieg zum Ursprungtal ins Zweifeln gekommen, ob die Anbindung hier funktionieren kann. Letztlich fiel die Abstimmung mit 31:15 Stimmen gegen den Skizirkus aus. Die Sitzung fand übrigens im Spitzingsee-Hotel statt, zu ihrer Vier-Stunden-Wanderung waren die Kreisräte mit der Taubensteinbahn gefahren. Tags darauf beschloss das bayerische Kabinett den Alpenplan mit der Rotwand in der Zone C.

50 Jahre nach den Olympischen Spielen, deren Vergabe eine Initialzündung für vieles im Großraum München war, hat der Spitzingsee ein großes Hotel, das dank ständiger Modernisierung nie Gefahr lief, altbacken zu werden, und eine Bahn, die zwar etwas nostalgisch daherkommt, aber tapfer ihren Dienst verrichtet. Aus touristischer Sicht fast unverzichtbare Infrastruktur, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet „ein Pfahl im Fleische des Naturschutzes“, wie es Fees formuliert. Im Wesentlichen aus der Bürgerinitiative, damals die erste ihrer Art im alpinen Raum, heraus gründete sich dann die Kreisgruppe Miesbach des Bund Naturschutz, die Fees viele Jahre lang leitete. Die Rotwand ist bekanntlich bis heute kein Natur-, sondern nur Landschaftsschutzgebiet. Fees ist das „ein großes Rätsel“.

