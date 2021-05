Dieb klaut Kennzeichen von Autos einer Familie aus Miesbach - zum wiederholten Mal

Polizei vermutet persönliches Motiv

von Sebastian Grauvogl

Das kann kein Zufall mehr sein, ist die Polizei überzeugt. Zum wiederholten Mal wurden einer Familie aus Miesbach Autokennzeichen gestohlen.

Schliersee/Miesbach - Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter ein persönliches Motiv hat. Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Zwischen 22 und 6.45 Uhr montierte der unbekannte Dieb die Nummernschilder von zwei in der Nähe des Friedhofs abgestellten Fahrzeugen der Familie im Schutz der Dunkelheit unbemerkt ab und entwendete sie.

Seit Ende März seien der Familie insgesamt sieben Kennzeichen von vier verschiedenen Fahrzeugen geklaut worden. Damals waren die Autos in einem Hof am Harzberg in Miesbach geparkt.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter 0 80 25 /29 90 melden.

sg