Dreieinhalb Stunden unter Baumstamm eingeklemmt: Retter befreien Haushamer (55) 

Was für ein Albtraum: Dreieinhalb Stunden lang war ein Haushamer (55) verletzt unter einem Baumstamm eingeklemmt. Erst dann fand ihn eine Spaziergängerin und holte Hilfe.

Schliersee - Wie die Polizeiinspektion Miesbach am Freitag vermeldet, hat sich der Unfall bereits am Mittwochmittag ereignet. Ein 55-jähriger Haushamer wollte gegen 12.30 Uhr im Forst am Rohnberg oberhalb von Schliersee einen Baumstamm mit einer Seilwinde aus dem Wald ziehen. Dabei geriet der Stamm ins Rollen und klemmte das Bein des Haushamers ein. Dieser trug mittelschwere Verletzungen davon.

Da sich der Mann nicht selbstständig befreien konnte, musste er quälende dreieinhalb Stunden in seiner misslichen Lage ausharren, ehe ihn eine Spaziergängerin entdeckte und einen Notruf absetzte. Mit vereinten Kräften schafften es die Feuerwehr Hausham, die Bergwacht Schliersee und ein Notarzt, den Haushamer zu versorgen und vom Berg zu transportieren.

sg

Rubriklistenbild: © dpa