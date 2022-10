Ein Geistlicher mit Ecken und Kanten

Alfred Giglberger (†) Schlierseer Pfarrer von 1997 bis 2009 © Thomas Plettenberg

Der frühere Schlierseer Pfarrer Alfred Giglberger ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Viele Jahre war er in Schliersee tätig. Es waren bewegte Jahre.

Schliersee – Das Dasein als Seelsorger, es ist ein bewegendes. Der frühere Schlierseer Pfarrer Alfred Giglberger hat es selbst einmal so beschrieben: Mal sitze man mit Hiob auf dem Boden, spüre das Leid der Mitmenschen im eigenen Körper. Dann wiederum erfahre man Freude, dass „Dir das Herz zu läuten anfängt“. Diese Worte gab der Geistliche dem Primizianten Martin Kurlitsch mit auf den Weg. Nun ist Giglberger, der von 1997 bis 2009 Pfarrer in Schliersee war, im Alter von 82 Jahren gestorben.

So bewegend die Seelsorge für Giglberger war, so bewegt waren auch seine Zeiten in der Marktgemeinde. Der geborene Münchner hielt mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg, bot Reibungspunkte, die im Dezember 1998 zur Teilung des Pfarrverbands in die Pfarreien Schliersee und Neuhaus führten. Später mischte er sich aktiv in die Gemeindepolitik ein, als er sich beim Bürgerbegehren zum Schulstandort auf die Seiten der Kritiker eines Umzugs nach Neuhaus schlug. An der Seite der Gemeinde wiederum setzte er sich für den Verbleib der Armen Schulschwestern im Kindergarten ein, wenn auch vergeblich. All dies tat Giglberger zielstrebig und eckte dabei durchaus auch an. Dabei behagten dem Geistlichen diese Aufgaben weit weniger, als das Seelsorger-Dasein. Auf Letzteres konnte sich der 1968 von Kardinal Julius Döpfner geweihte Priester nach seiner Zeit in Schliersee auch konzentrieren. Bei einem späteren Besuch in der Marktgemeinde ließ er Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer wissen, wie froh er darüber war, und man kann sich vorstellen, wie selig Giglberberger dabei lächelte.

Zu dieser Zeit war das Münchner Kindl, das Giglberger abseits seiner Schlierseer Zeit immer war, wieder in die Heimat zurückgekehrt. Bei seinem endgültigen Abschied in den Ruhestand im Jahr 2013 hieß es im Gemeindebrief von St. Raphael-Maria Trost unter anderem: „Unvergessen seine Liebe zur Liturgie“ und „hervorzuheben auch seine Sorge um die Kranken unserer Gemeinden“. In Obersendling war das, wo Giglberger seine letzten drei Jahre diente. „Dankbar“ blicke er auf diese zurück, schrieb es selbst zum Abschied. Andere Stationen in seiner Priesterlaufbahn waren Laim und Giesing.

Pfarrer Alfred Giglberger verstarb am 15. Oktober in München. Auf dem Waldfriedhof wird der Geistliche am morgigen Mittwoch beigesetzt (13.30 Uhr), Das Requiem in der Kirche Namen Jesu in Laim beginnt um 11.30 Uhr. Wer Giglberger auf seinem letzten Weg begleiten möchte, kann unter z 0 80 26 /65 78 Mitfahrgelegenheit erfragen.