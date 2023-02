Ein Straßenzug ändert sein Gesicht

Bau statt Baum? Wo jetzt noch ein Wäldchen an der Bodenschneidstraße steht (vorne M.) möchte der Eigentümer drei Einfamilienhäuser für Familienmitglieder errichten. Der Gemeinderat will erst das Thema Wertabschöpfung klären – und, wie sich das Vorhaben mit dem geplanten Vitalresort an der Stolzenbergstraße (große Fläche links oberhalb) verträgt. © Thomas Plettenberg

Unweit des geplanten Hotelprojekts Vitalresort sollen mehrere Einfamilienhäuser entstehen. Teils hat der Gemeinderat nichts dagegen, teils will er sich erst etwaige „Wechselwirkungen“ mit dem Hotel ansehen. Und eine Wertabschöpfung wäre auch ganz nett.

Schliersee – Dieser Straßenzug in Neuhaus wird womöglich komplett umgebaut. Für die Bodenschneidstraße, die zum Pfannilift führt, liegt der Gemeinde nicht nur ein Antrag für den Bau von Einfamilienhäusern vor. Bislang sahen die Bauausschussmitglieder dies weitgehend unproblematisch und empfahlen dem Gemeinderat die Änderung des betreffenden Bebauungsplans. Dort war jetzt aber eine gewisse Zurückhaltung spürbar.

Nebenan ist ein großes Hotel geplant

Das richtig große Bauvorhaben liegt allerdings nebenan. An der Stolzenbergstraße möchte Projektentwickler Wolf-Dieter Rotzer das Hotel-Großprojekt Vitalresort verwirklichen. Der vorhabensbezogene Bebauungsplan ist nach wie vor in der Mache (wir berichteten). Stimmt die Gemeinde den vorliegenden Bauwünschen zu, werden die Bagger womöglich in Kolonne anrücken.

Unproblematisch hat die Kommunalpolitik das Vorhaben bewertet, die beiden Häuser an der Ecke Bodenschneid-/Stolzenbergstraße abzureißen und durch ein Einfamilienhaus mit zwei Anbauten und Tiefgarage zu ersetzen. Das Vorhaben würde ein Verringern der Baumasse bedeuten. Der ersten Behandlung im Bauausschuss im Oktober 2021 folgte zügig der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans.

Schon vergeben hat der Gemeinderat die Planungsleistung für etwa die Hälfte (1800 Quadratmeter) des Parkplatz-Grundstücks ein bisschen weiter in Richtung Pfannilift, direkt nach dem Knick, den die Bodenschneidstraße macht. Auch hier soll gemäß eines Bauantrags ein Einfamilienhaus errichtet werden, eventuell könnte auch eine untergeordnete touristische oder nicht störende gewerbliche Nutzung entstehen. Dieses Gelände ist bislang unbeplant, die Gemeinde möchte es dem Innenbereich zuschlagen.

Verwaltung will zunächst „eventuell resultierenden Wechselwirkungen“ prüfen

Für das Areal zwischen den beiden letztgenannten Vorhaben liegt eine Anfrage für den Bau von drei weiteren Einfamilienhäusern auf einer Fläche von 3200 Quadratmeter vor. Der Bestand soll in diesem Fall nicht abgerissen werden. Auch hier empfahl der Bauausschuss, die Bauleitplanung anzugehen. Die Änderung des Bebauungsplans hat der Gemeinderat nun aber erst einmal zurückgestellt. Der Vorschlag kam von der Verwaltung, die erst noch die „eventuell resultierenden Wechselwirkungen“ mit den Planungen für das Vitalresort gleich nebenan untersuchen möchte, wobei das Hotelprojekte im Süden einer bestehenden Wohnbebauung deutlich näher rückt als im jetzt im Fokus stehenden Bereich. Im Beschlussvorschlag ist auch von einem bestehenden Landschaftsschutzgebiet die Rede, was ausweislich der im Dezember seitens des Landratsamts festgesetzten Umrisse nicht zutrifft.

Gemeinde möchte mit Grundeigentümer über Wertabschöpfung sprechen

Ferner brachte in der Sitzung Vize-Bürgermeister Peter Sprenger (Die Schlierseer) auch das Thema Wertabschöpfung auf den Tisch. Im bestehenden Bebauungsplan sind keine weiteren Baufenster vorgesehen. Die Gemeinde würde somit recht umfangreich neues Baurecht schaffen, wo jetzt noch Grünland ist. Vom Wertzuwachs soll auch die Gemeinde profitieren. Sprenger: „Da muss man drüber reden – schon wegen der Gleichberechtigung.“

In der Beschlussvorlage ist davon die Rede, dass der Bewerber keinen Verkauf an Dritte plant, vielmehr wollten die erwachsenen Kinder nach Neuhaus ziehen. Wie dies und der Wunsch der Gemeinde nach einem Stück vom Kuchen in Einklang zu bringen ist, müssen wohl die genannten Gespräche zeigen.

Eine Wertabschöpfung auf dem Parkplatz-Areal, laut Flächennutzungsplan aktuell noch landwirtschaftliche Fläche, ist bei einem einzelnen Haus schlecht möglich, wenn es denn dabei bleibt. Die Anträge/Anfragen stellen ja nur eine Grundlage für den Bebauungsplanarchitekten der Gemeinde dar. Die Entscheidung liegt bei Letzterer.

Für alle Bauvorhaben gilt derweil, dass die Gemeinde die Bauleitplanung an die Bedingung einer Erstwohnsitzbindung knüpft.