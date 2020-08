Einbruch in Neuhauser Café: Täter hebeln Fenster auf und plündern Kasse

Täter haben in einem Neuhauser Café ein Fenster aufgehebelt und die Kasse und einen Geldbeutel geplündert. Die Polizei sucht Zeugen.

Neuhaus - In der Nacht von Montag, 20.30 Uhr, auf Dienstag, 8 Uhr, sind Unbekannte in ein Café in der Neuhauser Straße in Neuhaus eingebrochen. Der oder die Täter drückten ein Fenster an der Seitenwand des Hauses auf und gelangten so in die Wirtsstube. In der Küche fanden sie einen Schlüssel, mit sie das Büro aufschlossen und aus einer Kasse und einem Geldbeutel über 300 Euro Beute mitnahmen.

Die Polizei bitte nun um die Hilfe der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Miesbach zu wenden, Telefonnummer 08025/2990.